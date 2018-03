Mordaunt Short Avant 902i Datenblatt

© Archiv

Wie ein Ei dem anderen gleichen sich die alte 902 und die aktuelle Avant 902i von Mordaunt Short - äußerlich ist keine Veränderung erkennbar, mit Ausnahme des klanglich kaum relevanten Bi-Wiring-Terminals. Dass Töner und Gehäuse weitgehend unverändert blieben, muss kein Fehler sein: Das alte Modell glänzte bereits in AUDIO 1/2006 mit einer angenehmen und erstaunlich satten Wiedergabe. Besonders positiv tat sich damals die hochwertige Metallkalotte hervor, die mit ihrer kleinen Schallführung zwar nicht stärker bündelt, aber Kantenreflexionen sehr elegant vermeidet.

Die Aluminium-Frontplatte - keine Selbstverständlichkeit in dieser Preisklasse - ist allerdings mit der Schallwand nur verklebt. Ebenfalls aus Leichtmetall ist der Bass. Seine Membran ist aus einem Stück gezogen und eloxiert, also mit einer Keramikschicht überzogen. Die Sicke sorgt für hubfreudige Aufhängung, das sehr strömungsgünstige Reflexrohr hätte aber ein paar Millimeter mehr Durchmesser vertragen können. Bei hohen Pegeln drohen in einem so engen Rohr Kompressionen und störende Strömungsgeräusche.

Anzeige

© Archiv Die Metallkappe schirmt den Tieftöner zuverlässig, die Prägungen machen die Membran stabil.

Hörtest

Und schon nach einigen Takten Beethoven (9. Sinfonie, Barenboim, Warner) begeisterte die kleine Mordaunt die AUDIO-Redaktion. Einen derart satten, dynamischen Orchesterklang traut man einer so kleinen und preiswerten Box einfach nicht zu. Obwohl sie sich im Grundton merklich zurückhielt, Natalie Merchants Stimme etwa übertrieben schlank wiedergab ("10000 Maniacs Unplugged", Warner), konnte sie in oberen Lagen gegenüber der alten NuBox 310 punkten. Wo die Nubert S-Laute betonte und Hochtondetails verdichtete, überraschte die MS 902i mit angenehmer Genauigkeit und enormer Durchhörbarkeit. "Seidig und klar" hätte so mancher High Ender wohl notiert. Im Bass vollbrachte sie keine Wunder, konnte aber überzeugen: dynamisch und trocken, mit größenbezogen ordentlichem Tiefgang und Dynamik.

Mordaunt Short MS 902i

Hersteller Mordaunt Short Preis 250.00 € Wertung 62.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Mordaunt-Short Mezzo 2 Mit einer großen Portion Hightech wartet die neue Mezzo-Serie von Mordaunt-Short auf.

Lautsprecher Teufel Definion 3 im Test Boxenspezialist Teufel bestückt seine neue Definion 3 mit einem konstruktiv aufwendigen Koaxialsystem und garniert diesen Leckerbissen mit drei… Stereo-Set mit Bluetooth Heco Ascada 2.0 im Test Die Ascada 2.0 von Heco ist mehr als nur ein Funklautsprecher-Set. Dank einer Reihe von Eingängen wird die Nutzung als vollwertige Anlage möglich.

Stereo-Sets mit Bluetooth Quadral Rondo im Test Das Quadral Rondo kann Bluetooth ebenso wie Musik vom PC per USB-Audio-Interface. Das Stereo-Set überzeugt mit neutralen Klangfarben und knackigem… Kompaktbox Focal Sopra 1 im Test Auch das Konzept der Zwei-Wege-Box kann man weiterentwickeln. Die Sopra 1 ist eine der wohlklingendsten Kompaktboxen. Wie schlägt sie sich im Test?