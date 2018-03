Mordaunt-Short Mezzo 6

So altmodisch vielleicht der Name für deutsche Ohren klingen mag, so modern ist die Technik, die dahinter steckt. Dabei bewahrt die Mezzo 6 durchaus britisches Understatement: Die weithin sichtbaren, silberglänzenden Aluminium-Membranen der CPC-Tief-Mitteltöner (Constant Profile Cone) sind nämlich nicht der eigentliche Clou der zierlich wirkenden einen Meter hohen Säule.Unter einer hutzenförmigen Abdeckung auf der Oberseite der Box sitzt, vor Blicken und Schwingungen geschützt, der gummigelagerte ATT-Hochtöner aus Aluminium.

Was vom Kürzel her nach amerikanischer Telefongesellschaft klingt und in ausgebautem Zustand nach einer Kreuzung aus Rennbootmotor und Star-Wars-Raumfähre aussieht, ist ein belüfteter Hochtöner, beziehungsweise ein Stück Aspirated Tweeter Technology, wie man in England sagt. Dieses Design debütierte mit der im Sortiment weiter oben angesiedelten Performance-Serie und soll durch eine rückseitige Kammer mit ausgeklügelten Ventilationsöffnungen den von hinten belüfteten Hochtöner freier und unverfärbter schwingen lassen.

Auch weitere Details wirken sorgfältig umgesetzt: Der obere Teil der Schallwand besteht aus steifem Aluminium, bei den Lautsprecherklemmen handelt es sich um sogenannte Bullet-Plugs, ein Name, der in einschlägigen Tuning-Zirkeln einen guten Ruf genießt. Wer nicht an Klangverbesserungseffekte glaubt, kann sich immerhin an der soliden und praxisgerechten Ausführung der Bi-Wiring-Klemmen erfreuen. Mordaunt-Short arbeitet bei der Meezo mit zwei gleichgroßen Chassis im Tief-Mitteltonbereich, von denen jeweils das untere bis in den Tiefbass aktiv bleibt, während das obere durch ein Tiefpassfilter begrenzt wird.

Im Hörtest zeigte die Mordaunt-Short, die sich mit einem urbritisch klingenden Namen schmückt, eine zeitgemäße, kontinentale Abstimmung mit durchgezeichneten, aber keinesfalls aufdringlichen Höhen. Anders als früher auf der Insel üblich, wirkten die Präsenzen recht schlank, was der Transparenz zugute kam. Live-Aufnahmen lebten durch stürmisch vorgetragenen Applaus förmlich auf; so etwa der für Hörtests ungeachtet seines Verfallsdatums bestens geeignete Klassiker "Hotel California" von den Eagles ("Hell Freezes Over", Warner). Doch nicht nur Klatschen und Zwischenrufe unterstrichen die besondere Atmosphäre des nicht mehr taufrischen Stücks. Auch die differenzierte Gitarre machte Tempo, obwohl ihr ein Tick mehr Körper gut zur Saite gestanden hätte. Ähnlich erging es der Stimme von Don Henley, die leicht nach hinten wanderte und einen Tick weniger ausdrucksstark erschien. Dafür begeisterte die Mordaunt-Short mit messerscharfer Ortbarkeit der einzelnen Schallquellen.

Sehr satt und trocken kamen auch die Drums, die keinesfalls auf eine so zierliche Box schließen ließen. Allerdings zeigte sich nach einigen Programmwechseln, dass sich die Mezzo 6 sehr geschickt auf den Kick von Schlagzeug oder das Anreißen von Bass-Saiten konzentrierte, während ganz unten etwas Volumen fehlte. Dadurch wirkte die Britin stets konturiert, spritzig und transparent.