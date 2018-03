Motorola Defy+ im Test

Im Test von connect überzeugt das Outdoor-Smartphone mit einer tadellosen Vorstellung und macht so die etwas dröge Optik vergessen.

Motorola Defy+

selbsterklärend und leichte Bedienung robustes Gehäuse

robustes Gehäuse umfangreiche Ausstattung

Vor etwa einem Jahr feierte Motorola mit dem Defy Premiere: Es war das erste Outdoor-Smartphone eines namhaften Herstellers. Nun steht mit dem Defy+ fu?r 269 Euro das Nachfolgemodell in den Startlöchern, um Mountainbikern, Snowboardern und Konsorten ein robustes Telefon an die Hand zu geben.

IP67-Zertifizierung inklusive

© Hersteller Dank IP67-Zertifizierung scheut das Defy+ keine Wasserattacken.

An der Optik hat Motorola im Vergleich zum Vorgängermodell nicht viel geändert. Mit seinem tristen Outfit in Schwarz, der u?berstehenden Akkudeckelverriegelung auf der Ru?ckseite, den sichtbaren Schrauben und den abstehenden Abdeckungen fu?r die seitliche Micro-USB- und die oben angebrachte 3,5-mm-Klinkenbuchse wirkt das Motorola sehr rustikal in seinem Auftreten.

Dies alles dient jedoch einem hehren Zweck. So kann das Defy+ eine IP67-Zertifizierung vorweisen und ist damit gegen Spritzwasser und sogar zeitweiliges Untertauchen in Wasser sowie gegen Staub geschu?tzt. Dem Outdoor-Einsatz steht auch dank der kratzfesten Displayabdeckung aus Corning Gorilla Glas nichts im Wege.

Die kapazitive Anzeige wartet mit einer Diagonalen von 3,7 Zoll auf, bietet mit 292 cd/m2 eine ordentliche, wenn auch nicht u?berragende Helligkeit und liefert ansonsten eine scharfe sowie farbstarke Darstellung der Inhalte ab. Die Auflösung liegt bei hohen 480 x 854 Pixeln. Weiterer Pluspunkt: Die Anzeige reagiert unmittelbar auf Beru?hrungen.

Bedienung und Ausstattung top

Als Betriebssystem kommt Android in der Version 2.3.4 zum Einsatz. Die Bedienung gelingt dadurch größtenteils selbsterklärend. Wie das Nokia 500 bietet auch das Defy+ zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten fu?r die insgesamt sieben Startscreen-Ebenen. Praktische Widgets, etwa fu?r Nachrichten aus den sozialen Netzwerken oder eine Kalenderansicht, die anstehende Termine zeigt, hat das Motorola bereits an Bord. Nervig ist jedoch nach wie vor die Darstellung des Hauptmenu?s, da hier alle Einträge in einen Topf geworfen wurden - u?bersichtlich ist das bestimmt nicht. Der Nutzer kann immerhin einzelne Programmgruppen bilden und dort die passenden Apps hinterlegen.

© connect Beim Defy+ kann man drei verschiedene Startscreen- Profile anlegen.

Eine richtige Ordnerfunktion ersetzt dies freilich nicht. Dafu?r gibt es einige Funktionen zu entdecken, die bei anderen Android-Modellen erst als App aus dem umfangreichen Android Market geladen werden mu?ssen: Neben einem praktischen Dateibrowser bringt das Defy+ eine Aufgabenverwaltung von Haus aus mit.

Die Ausstattung kommt mit den u?blichen Zutaten wie dem zweispurigen Datenbeschleuniger HSPA, schnellem n-WLAN und A-GPS daher. Der interne Speicher fasst rund 3 GB, eine 2 GB Speicherkarte fu?r den Micro-SDSlot unterhalb des Akkus wird gleich mitgeliefert. Fu?r kurzweilige Unterhaltung sorgt der ordentliche Musicplayer, der auf Wunsch automatisch den Text des aktuellen Songs anzeigt. Das UKW-Radio punktet mit der komfortablen RDS-Funktion. Bilder fängt die 5-Megapixel-Kamera ein, wobei der Autofokus und ein Fotolicht fu?r eine recht ordentliche Bildqualität sorgen.

Keine Fehltritte im Labor

Im Labor der TESTfactory lieferte das Defy+ in der Disziplin Ausdauer eine sehr gute Leistung ab: Das Outdoor-Telefon bietet eine GSM-Gesprächszeit von knapp elf Stunden, und auch im UMTS-Einsatz plaudert es u?ppige 3:44 Stunden. Die typische Ausdauer im Anwendungsmix kann sich mit 4:15 Stunden ebenfalls sehen lassen. Bei den Messungen der Sende- und Empfangsqualität erreichte das Defy+ im GSM-Betrieb starke Messwerte, sackte im UMTS-Betrieb allerdings ab. Ein Lob gibt es fu?r die in beide Richtungen hervorragende Akustik beim Telefonieren.

Insgesamt hat das toughe Motorola fu?r einen wirklich gu?nstigen Preis einiges zu bieten. Und wer durch Matsch oder Schnee brettert, wird seine raue Schale zu schätzen wissen.

