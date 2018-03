Motorola Gleam im ersten Test

Zurück zu den Wurzeln: Das Gleam erinnert an ein schickes Handy, mit dem Motorola ab 2004 große Erfolge feierte.

© Motorola Motorola Gleam

© Motorola

Anzeige

Ja, so lange ist das schon her, dass Motorola mit dem schnittigen RAZR für Aufsehen sorgte und in den folgenden Jahren große Erfolge feierte. Nur kurz zur Erinnerung die Highlights des ersten RAZR: 0,3-Megapixel-Kamera, 5 MB interner Speicher und ein Farbdisplay aus 176 x 220 Pixeln.

Damit war das RAZR schon damals kein Ausstattungsprotz und faszinierte vor allem durch sein 14 Millimeter flaches Metallgehäuse - dennoch spielte es mit einem Einstiegspreis von rund 500 Euro in der Oberklasse.

Das Motorola Gleam, nach heutigen Maßstäben ein einfaches Telefon, kann in Sachen Features seinem Ahnen natürlich Paroli bieten. Hier löst die Anzeige mit 240 x 320 Pixeln auf, der Speicher lässt sich per Micro-SD-Karte erweitern.

Hinzu kommen eine 2-Megapixel-Kamera, ein UKW-Radio sowie ein einfacher MP3- und Video-player. WAP-Browser, ein E-Mail-Client und Bluetooth sind Ehrensache, das war's dann aber auch. So lebt auch das Gleam, zu deutsch "der Schimmer", vom Design.

Bildergalerie Galerie Galerie Motorola Gleam Das Motorola Gleam ist ein einfach ausgestattetes Klappen-Handy mit großen Tasten.

Das gut und solide verarbeitete Handy war auf dem Messestand von Motorola in verschiedenen Farben zu bewundern, beispielsweise in Rot und Lila. Unter der Front verstecken sich LED-Lämpchen, auch der untere Gehäuseteil ist beleuchtet und weist damit auf eingegangene Nachrichten sowie Anrufe hin.

Klappt man das Gleam auf, erscheint ein eher einfaches Display, aber eine wunderbar großzügig gestaltete, flache Tastatur. Die eignet sich durchaus für Vieltipper, ansonsten ist das Gleam ein schickes Handy, das vornehmlich zum Telefonieren gedacht ist.

Pro:

großzügige, gut bedienbare und groß beschriftete Tastatur

ausgefallenes Design

erweiterbarer Speicher

Bluetooth

UKW-Radio

MP3-Player

Micro-USB-Anschluss

Contra:

als Dualband-Handy nicht USA-tauglich

grobes Display

sehr einfache Kamera

kleinteiliges Menü

MOTOROLA GLEAM™ promo Quelle: Motorola Mobility 0:57 min

Produktvideo von Motorola:

Weiter Informationen: Motorola - Alle Smartphones-Test im Überblick Alle Handy/Smartphone Tests

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Motorola ZN5 69,6% <div>Ein später Einstieg: Motorola hat sich mit Kodak zusammengetan, um endlich sein erstes echtes Kamerahandy auf den…

Testbericht Motorola Rokr E8 Dank überragender Telefonie-Eigenschaften macht das Motorola Rokr E8 einen gute Figur. Das musikalische Talent lässt aber zu wünschen übrig. Testbericht Motorola MOTO U9 Der Nachfolger des PEBL überrascht mit einem enorm starken Auftritt im Labor und hat speziell für Musikfans einiges zu bieten.

Testbericht Motorola RAZR2 V9 Hier regiert Metall: Das RAZR2 V9 steckt in einer edlen Hülle und überzeugt mit guten Telefoneigenschaften. Testbericht Motorola ROKR E8 Mal Handy, mal Musicplayer: Motorolas nächste Soundmaschine, das ROKR E8, passt seine Optik den Umständen an.