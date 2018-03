Der flache und eher breite Auftritt des Motorola H3 erinnert an die erfolgreichen RAZR-Telefone. Doch im Vergleich zu anderen Bluetooth-Headsets sieht das H3 nicht sonderlich avantgardistisch aus. Hier der Testbericht mit dem Sony Ericsson K800i.

© Archiv Motorola H3

Dafür lässt es sich absolut problemlos und schnell anlegen und sitzt sehr angenehm - erfreulicherweise recht unabhängig von der Form des Ohres.

Allerdings ist es mit 19,3 Gramm relativ schwer und hält unter anderem deswegen nicht gerade bombenfest. Aber es bedarf schon sehr heftiger Kopfbewegungen, damit es vom Ohr rutscht.

Die Ausdauerwerte überzeugen, wobei es am Nokia 6233 mit zwölf Tagen rund drei Tage länger als am K800i im Standby-Betrieb bleibt. Dafür sind am Sony Ericsson K800i gut elf gegenüber zehn Stunden Dauergespräch wie beim Nokia 6233 drin.

Reichlich Ausdauer, vermeidbares Gefummel

© Fotos: Peter Fenyvesi Mau: Die Lautstärketasten geben kaum Rückmeldung

Die Bedienung ist dank des bewährten 3-Tasten-Prinzips logisch aufgebaut und gelänge auch problemlos, wenn nur die Drückerchen für die Lautstärkeregelung nicht so klein ausgefallen wären und nicht gar so tief liegen würden. Hier gibt sich das Motorola bei der Bedienung eine vermeidbare Blöße.

Beim Klangtest befriedigt das H3 zwar das Bedürfnis nach Kommunikation, nicht aber das nach Wohlklang.

