Motorola Moto E im ersten Test

Motorola hat sich günstigen Android-Smartphones für die breite Masse verschrieben. Mit dem Moto E gehen die US-Amerikaner, die mittlerweile Lenovo gehören, den nächsten Schritt: Mit seiner Preisempfehlung von 119 Euro ist es noch einmal deutlich günstiger als das Moto G, das mit seinem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis für Furore sorgt.

Gehäuse und Verarbeitung

Das Moto E ist etwas schmaler und deutlich kürzer, aber auch einen Millimeter dicker als das Moto G. Die Proportionen sind insgesamt aber ähnlich. Mit 141 Gramm liegt es recht schwer, aber letztlich gut und deutlich kompakter als das Moto G in der Hand. Motorola verwendet hier das gleiche, sich angenehm samten anfühlende Material. Und auch die Verarbeitung ist ähnlich hochwertig.

Display und Performance

Den größten Unterschied zeigt der Blick aufs Display: Das ist mit 4,3 Zoll etwas kleiner, löst mit 540 x 960 Pixel gar nicht schlecht auf, ist aber bei Weitem nicht so hell. Gerade in direktem Sonnenlicht lässt sich das Display des Moto E etwas schlechter ablesen. Bei schrägem Blickwinkel lassen Helligkeit und Kontrast schnell nach. Und auch bei der Performance merkt man dem Moto E den günstigen Preis an. Bis die Kamera gestartet ist, vergehen knapp zwei Sekunden. Das ist nicht übertrieben lang, aber eben nicht ganz so fix wie bei stärker motorisierten Smartphones.

Motorola hat einen Snapdragon 200 mit zwei Prozessorkernen verbaut und 1 GB Arbeitsspeicher spendiert. Erfreulich: Der interne Speicher, von dem rund 2 GB verfügbar sind, lässt sich per MicroSD-Karte erweitern. Da sich aber viele Apps aber nicht auf die Speicherkarte auslagern lassen, kann es doch schnell eng werden. Doch das ist Standard in dieser Preisklasse.

Bildergalerie Galerie Smartphone Motorola Moto E Wir stellen das Motorola Moto E vor.

Erfreulicherweise wirkt beim ersten Test vieles ein gutes Stück über dem in dieser Preisklasse üblichen Standard. Neben der Anmutung fällt etwa der gute Klang beim Musikhören über Kopfhörer und über die kräftigen Lautsprecher auf. Der 5-Megapixel-Kamera fehlt ein Kameralicht, sie liefert aber insgesamt brauchbare Schnappschüsse. Video werden mit 860 x 480 Pixel aufgezeichnet.

Software

Ein aktuelles Android ist in dieser Preisklasse auf keinen Fall üblich. Das Moto E arbeitet dagegen mit Android 4.4.2, das der Hersteller weitgehend unbehandelt anbietet. Sprich: Keine Motorola-eigene Nutzeroberfläche, kein Wust an vorinstallierten Apps. Nur ein paar sinnvolle Erweiterungen wie die App "Motorola migrieren", die sich um den Datenabgleich mit dem bisherigen oder irgendwann mit dem nächsten Smartphone kümmert. Auf dem Testgerät war außerdem Quickoffice installiert, ansonsten finden sich vor allem die Google-Apps. Motorola verspricht mit dem fast nackten Android schnelle Software-Updates. Wie viele Systemversionen das Moto E mit seiner beschränkten Prozessorleistung da aber noch mitgehen kann, ist allerdings offen.

Fazit: Hart an der Grenze

Erster Eindruck: Das Moto E ist hart kalkuliert. Für die anvisierten 119 Euro bekommt man ein praxistaugliches Smartphone, das in Sachen Verarbeitung und Anmutung dem Moto G kaum nachsteht. Gleichzeitig muss man aber doch mit Limitierungen leben: Display, Performance, Speicher oder die Kamera verlangen Kompromissbereitschaft. Wer wirklich nicht mehr ausgeben kann oder will, dürfte aktuell nicht viele Modelle finden, die besser sind.

© Motorola Das Motorola Moto E mit 4,3-Zoll-Display

Motorola Moto E: Technische Daten

Display: 4,3 Zoll, Auflösung: 540 x 960 Pixel

Prozessor: 1,2 GHz, Dual-Core, Qualcomm Snapdragon 200

Speicher: 1 GB RAM, 4 GB Flash (frei verfügbar: 2,2 GB), erweiterbar per MicroSD-Karte

Betriebssystem: Android 4.4, Kitkat

Kamera: 5-Megapixel-Hauptkamera, kein Blitz, keine Frontkamera

Akku: 1.980 mAh

Besonderheiten: Wechselbare Backcover

Farben: Schwarz und Weiß

Format: 125 x 65 x 12,3 mm

Gewicht: 140 Gramm

Marktstart in Deutschland: Juni 2014

Preis: 119 Euro

Motorola Moto E

Hersteller Motorola Preis 119.00 €

