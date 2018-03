Motorola Moto X4 im Test

Das Moto X4 ist eines der schönsten Smartphones in der Mittelklasse. Was bietet es für knapp 400 Euro und wie gut schneidet es im Test ab?

© Hersteller Motorola Moto X4

Pro edles Design und tolle Verarbeitung

edles Design und tolle Verarbeitung Gehäuse mit Staub- und Wasserschutz

Gehäuse mit Staub- und Wasserschutz einfache Bedienung

einfache Bedienung brillantes Full-HD-Display

brillantes Full-HD-Display Dual-Kamera mit guter Bildqualität

Dual-Kamera mit guter Bildqualität starkes Connectivity-Paket

starkes Connectivity-Paket Dual-SIM-Funktion

Dual-SIM-Funktion Wechselspeicherslot Contra durchschnittliche Ausdauer

durchschnittliche Ausdauer hohes Gewicht

hohes Gewicht alte Android-Version

alte Android-Version keine Kopfhörer im Lieferumfang

Fazit connect Testurteil: gut (382 von 500 Punkten) 76,0%

Motorola hat aktuell einen sehr großen Geräteoutput, dabei besetzt das Moto X4 für 399 Euro die obere Mittelklasse.



Edler Look, reduzierte Anzeige

Haptisch bietet das Moto X4 mit seinen kratzerhemmenden Flächen aus Gorilla-Glas und dem massiven Metallrahmen ganz großes Kino. Das silberfarbene Testgerät (das Moto X4 ist alternativ auch in Schwarz erhältlich) sieht richtig schick aus und fühlt sich edel an. Die feinen Materialien schlagen sich aber auch im Gewicht nieder, das für ein Smartphone dieser Dimension mit 162 Gramm recht hoch ausfällt.

Dafür ist das Gehäuse gegen Staub und Wasser nach IP68 geschützt. Nicht ganz so schön gelöst ist beim Moto X4 nicht nur die Anordnung eines der drei Mikrofone auf der Gerätefront neben dem Fingerprintsensor, sondern vor allem die Integration der drei Android-Softkeys für „Zurück“, „Homescreen“ und „Letzte Apps“.

Diese sind nicht im breiten Bereich unterhalb des Displays integriert, wo auch der Fingerprintsensor des Motorola angeordnet ist, sondern belegen eine nicht unerhebliche Fläche innerhalb des Displays. Dies hat zur Folge, dass die effektiv angezeigte Fläche des 5,2 Zoll großen Full-HD-Displays des Moto X4 in vielen Fällen deutlich kleiner ist, als es die reine Diagonale aussagt.

Die Anzeige selbst konnte einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Farben werden satt und Inhalte scharf wiedergegeben. Dazu gesellt sich eine hohe Strahlkraft von 510 cd/m2, mit der auch bei Sonne eine problemlose Nutzung möglich ist.

Natives Android, wenig Speicher

So wird auch die Benutzeroberfläche des Motorola gut in Szene gesetzt. Diese stammt nahezu unverändert vom schon etwas betagten Betriebssystem Android 7.1.1, das auf dem Moto X4 arbeitet. Motorola hat hier nur wenige eigenständige Softwarelösungen zu bieten, eine Moto-App fasst diese zusammen.

So gibt es diverse Bewegungs- und Gestenfunktionen, einen App-Schutz per Fingerprintsensor, einen Display-Nachtmodus mit reduziertem Blauanteil und eine eigene Sprachsteuerung.

Trotz des nativen Android-Systems und wenig Zusatzsoftware steht für den Nutzer nur etwa die Hälfte des internen Speichers von 32 GB zur freien Verfügung. Das ist schon etwas knapp bemessen, und so ist es gut, dass es einen Slot für eine Micro-SD-Speicherkarte gibt.

Hierbei handelt es sich um einen Hybrid-Slot, der alternativ auch eine zweite Nano-SIM-Karte aufnimmt und das Moto X4 zu einem waschechten Dual-SIM-Smartphone macht.

© Screenshot WEKA / connect Links: Wird das Moto X4 als Dual-SIM- Smartphone genutzt, kann der Nutzer aus verschiedenen Profilen wählen. Rechts: Über die Moto-App erreicht der Nutzer bequem die Sonderfunktionen des Moto X4.

Voll vernetzt, starke Kamera

Das Motorola bietet das volle Programm in Sachen Connectivity. Da gibt es mit schnellem LTE, ac-WLAN, Bluetooth 5.0, NFC und USB-C-Anschluss keine Lücken. Eine gute Vorstellung zeigte das Moto X4 mit 3 GB Arbeitsspeicher und Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,2 GHz in puncto Performance.

Um Fotos kümmert sich beim Moto X4 die Kombination aus 12-MP-Standard- und 8-MP-Weitwinkelkamera. Während die Hauptkamera bei gutem Licht astreine Bilder knipst, kann die Weitwinkelkamera weniger überzeugen. Die Aufnahmen präsentieren sich mit einem unschönen Fischaugeneffekt.

Die Bedienung und Ausstattung ist mit Dual-Fotolicht, schnellem Phasen-Autofokus, HDR sowie einem Panorama- und manuellen Profi-Modus auf der Höhe der Zeit. Videos werden in 4K-Auflösung gespeichert, für Selfies gibt es eine 16-MP-Kamera samt Fotolicht.

© Screenshot WEKA / connect Links: Über einen speziellen Bluetooth-Modus können Audioinhalte auf bis zu vier Geräten wiedergegeben werden. Rechts: Für den eigenen Look bietet Motorola zahlreiche Hintergrundbilder sortiert in verschiedene Genres an.

Ausdauer ist zu knapp

Weniger gut sah dann leider die Vorstellung des Moto X4 im Labor aus. Bei der Ausdauermessung blieben am Ende lediglich 5:16 Stunden auf der Habenseite stehen, was einem unterdurchschnittlichen Ergebnis entspricht und so einige Punkte kostet. Unproblematisch sind dagegen die Sende- und Empfangsqualität sowie die Akustik, die jeweils im grünen Bereich liegen. Am Ende erreicht das Motorola Moto X4 einen Platz im breiten Mittelfeld der Bestenliste und überzeugt vor allem mit seiner feinen Haptik.

