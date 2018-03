Motorola MOTORIZR Z3 Datenblatt

© Archiv Motorola MOTORIZR Z3

Motorola begnügt sich nicht mit dem Erfolg seiner RAZR-Modelle. Zunächst wurde die vielbestaunte flache Metalltastatur auf die günstigen SLVR-Geräte im Riegelformat übertragen. Das MOTORIZR Z3 interpretiert die Technik nun als Slider. Es unterscheidet sich von Schiebe-Handys anderer Marken vor allem durch seine geringe Bauhöhe: Mit 16 Millimetern ist das Z3 beeindruckend dünn.

Hohe Anfassqualität

Die Gehäuseverarbeitung liegt auf einer Augenhöhe mit Samsung und Co. Eines der beiden connect zum Test vorliegenden Geräte wies zwar schon im Lieferzustand einen defekten, nicht mehr schließbaren Akkudeckel auf - das dürfte aber ein Einzelfall gewesen sein. Insgesamt fällt auf, dass Motorola großen Wert auf hochwertige Materialien gelegt hat. Innovativ und erfreulich: Das MOTORIZR Z3 hat serienmäßig einen Active-Sync-Client für Exchange-Postfächer eingebaut. Nutzer mit Microsoft-Infrastruktur können also Termine oder Kontakte drahtlos und ohne Rechnerkontakt mit ihrem Exchange-Konto synchronisieren. Im connect-Test klappte das im zweiten Versuch reibungslos. Beim ersten Start der Online-Sync hatte sich das Gerät ohne Vorwarnung ausgeschaltet.

Mangelndes Feintuning

Dennoch gibt's einiges zu meckern: In der Liste vorkonfigurierter GPRS-APNs fehlt der Eintrag für Vodafone-Internet. Konfigurieren muss man diesen unlogischerweise im "WAP-Menü". Bei der APN-Eingabe ist die Texteingabehilfe iTap aktiviert, die im Lieferzustand das Wort "Vodafone" nicht kennt und "todadone" daraus macht. Es fehlt also am Feintuning. Weiteres Manko: Die E-Mail-Push-Funktion von Active Sync lässt sich nicht nutzen. Dafür unterstzützt das Z3 das Stereo-Bluetooth-Profil A2DP. Musikfans können also mit drahtlosen Headsets wie dem Motorola S805 ohne baumelnde Kabel abrocken. Eine recht komfortable Musicplayer-Software ist ebenfalls an Bord. Die Anwendung verbirgt sich allerdings etwas unglücklich - weil sie als Java-Tool programmiert ist - mit bunt zusammengewürfelten Applikationen inklusive Datensicherungsanwendungen und Spielen in der Menürubrik "Games & More".

Anzeige

Motorola MOTORIZR Z3

Hersteller Motorola Preis 129.00 € Wertung 390.0 Punkte Testverfahren 0.9

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Motorola ZN5 69,6% <div>Ein später Einstieg: Motorola hat sich mit Kodak zusammengetan, um endlich sein erstes echtes Kamerahandy auf den…

Testbericht Motorola Rokr E8 Dank überragender Telefonie-Eigenschaften macht das Motorola Rokr E8 einen gute Figur. Das musikalische Talent lässt aber zu wünschen übrig. Testbericht Motorola MOTO U9 Der Nachfolger des PEBL überrascht mit einem enorm starken Auftritt im Labor und hat speziell für Musikfans einiges zu bieten.

Testbericht Motorola ROKR E8 Mal Handy, mal Musicplayer: Motorolas nächste Soundmaschine, das ROKR E8, passt seine Optik den Umständen an. Testbericht Motorola Gleam im ersten Test Zurück zu den Wurzeln: Das Gleam erinnert an ein schickes Handy, mit dem Motorola ab 2004 große Erfolge feierte.