Die Mr Handsfree Blue Vision II gehört mit einem Preis von gerade einmal 69 Euro zu den günstigeren Freisprechanlagen und hat sogar eine Fernbedienung mit an Bord. Der etwa scheckkartengroße Telecommander ist sieben Millimeter dick.

Auf der Fernbedienung findet sich ein Wählfeld, sowie eine Lautstärkeregelung, Auflege- und Rufannahmetaste.Auf der Freisprechanlage selbst gibt's Lautstärkeregelung und die Annahme- sowie Auflegetaste. Das Wählfeld der Fernbedienung kann zudem für Kurzwahlen genutzt werden. Allerdings ist deren Hinterlegung etwas mühselig, da die Blue Vision kein Display besitzt. Will man prüfen, ob man eine Nummer mit den etwas schwammigen Tasten der Fernbedienung richtig eingetippt und gespeichert hat, muss man diese Nummer anrufen - anders geht's mangels Display nicht.

Auch lassen sich Einträge nicht einzeln löschen, sondern nur alle zusammen. Das ist insgesamt nicht allzu praktisch. Doch muss man der Blue Vision II zu Gute halten: Sie bietet Features wie die Kurzwahl über die Fernbedienung. Aber ohne Display kann sie in Sachen Ausstattung nicht recht punkten. Unterm Strich bleiben zehn Kurzwahlnummern, die Handysprachanwahl und eine Lautstärkeregelung als Extras - das ist ein arg mageres Feature-Paket. Der Freisprecher selbst wird an die Sonnenblende geklemmt; allerdings wird die rund 120 Gramm schwere Elektronikbox nur von einem Magneten an der metallenen Klemme gehalten. Doch immerhin hält der Magnet die Box erstaunlich gut fest.

Die Sprachverständlichkeit der Blue Vision II überzeugt, und zwar nicht nur bei moderatem Tempo, sondern auch, wenn's mal schneller wird - selbst wenn die Klangqualität im Auto nicht gerade der Hit ist. Die Blue Vision II klingt hier ziemlich nuschelig, ähnlich wie ein mit sehr niedriger Bitrate komprimiertes MP3-Musikstück. Etwas anders stellt sich die Lage im Festnetz dar: Hier klingt die Blue Vision II erstaunlich gut und ist auch gut verständlich. Allerdings versagt die Mr Handsfree dort beim Gegensprechen und leidet bei hohem Tempo außerdem unter Unterbrechungen.

