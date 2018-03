Music Hall A 50.2

Der Music Hall A50.2 ist zwar 200 Euro teurer als der Rotel, bietet aber als einziger Verstärker im Test eine Phonostufe, die sowohl MM- als auch MC-Systeme an die Leine nimmt. Etwas mehr Aufwand, etwa für rauschärmere Operationsverstärker, wäre aber wünschenswert gewesen - der MC-Input taugt mit seinem mageren Störabstand (siehe Messlabor) eigentlich nur als Notbehelf.

Ansonsten gefallen sowohl Materialeinsatz als auch Fertigungsqualität des in den USA entwickelten und im chinesischen Shenzhen gefertigten Amps. Das Platinenlayout ist sauber, die Bauteile - etwa die dicken, leistungsfähigen Endtransistoren von Sanken oder Operationsverstärker von Burr-Brown - haben sich in zahllosen gutklingenden Geräten bewährt. Beeindruckend die Verarbeitung: eine Front aus zwölf Millimeter dickem Aluminium, massive, im Retro-Look griffig gerändelte Knöpfe für Eingangswahl und Lautstärke, in der Mitte ein großes Display-Bullauge. Der A50.2 scheint für die Ewigkeit gebaut. An der Rückseite ging Music-Hall-Chef Roy Hall konservativ ans Werk: nur vier Line-In, ein paar Boxen-Anschlüsse, Tape, Pre-Out und der erwähnte Phono-Eingang.