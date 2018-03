Musical Fidelity Primo Datenblatt

© Archiv

Viele Jahrzehnte gesammelter Hörtesterfahrung lehren vor allem eines: Je einfacher und kompromissbehafteter HiFi-Geräte sind, desto diffuser wird ihre klangliche Ausprägung, desto weniger scheinen sie sich festlegen zu lassen, und desto schwieriger sind sie auseinanderzuhalten.

Anzeige

© Herbert Härle, Hersteller Das Innengehäuse aus Stahlblech schirmt besser als der eher kosmetischen Zwecken dienende Aludeckel.

Auch die Vollverstärker-Spezialisten von Musical Fidelity können echten High End in Form des reinen Vorverstärker Primo, der wie sein Leistungs-Kollege in England gebaut wird und nicht, wie die kleineren Musical-Instrumente, in Fernost. Im Primo lebt Michaelson sein altes Faible für Röhren-Vorverstärker aus, und zwar in Saus und Braus: 14 Doppeltrioden des Typs ECC-81 stecken in einem Primo. Dass es so viele geworden sind, hat aber nichts mit Maßlosigkeit zu tun, sondern eher damit, dass Michaelson den Primo einerseits komplett symmetrisch baut, andererseits Rauschabstand, Stromlieferfähigkeit und Lebensdauer der Röhren durch paarweise Parallelschaltung erhöht. Der Primo pflegt die Musik ohne Halbleiter, ohne Über-Alles-Gegenkopplung und komplett in Class A - eine technische Tour de Force und damit ganz im Geiste der ähnlich kompromisslosen AMS-Endstufe.

© Herbert Härle, Hersteller Alle Eingänge sind in Cinch und XLR vorhanden.

Wenn die Musical-Leute ihrem Preamp im PR-Text eine free, open quality with a huge, wide, deep image zuschreiben, hat das ausnahmsweise sogar Gehalt. Statt gleichzeitig alle Schlüsselreiz-Knöpfe drücken zu wollen, werben sie gezielt mit nur einer Eigenschaft. Jener, die auch der Autor dieses Tests als besonders herausragend empfand: Weite und Tiefe der Raumabbildung. Nach dem Audionet Pre1 G3 angeschlossen, ist der Zugewinn an Raumgefühl, an Abbildungs-Genauigkeit und Plastizität durch den Primo so mühelos greifbar, dass man wirklich nicht lange hin- und herwechseln muss. Man muss auch die Musical-PR vorher nicht gelesen haben.

Musical Fidelity Primo

Hersteller Musical Fidelity Preis 7800.00 € Wertung 125.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Streaming-Vorstufe Naim NAC-N172 XS im Test Die Streaming-Vorstufe NAC-N172 XS von Naim könnte bald frischen Wind in viele Wohnzimmer bringen. Müssen die betagteren Preamps des Herstellers um…

High-End-Vorverstärker Dan D'Agostino Momentum Preamplifier im Test Bei der einzustellenden Lautstärke reicht das Zeigerinstrument der Momentum-Vorstufe nur bis 100. Was den Klang betrifft, ist diese Marke für Dan… Midi-HiFi-Set Cyrus Pre Qx DAC, X Power & PSX-R im Test Das eigenwillige Design der Cyrus-Kombis ist seit Jahern unverändert. Im Hörraum testen wir, was sich im Inneren des Vorverstärkers Pre Qx DAC und der…

Vor-Endstufen-Kombi Sugden DAP 800 & FBA 800 im Test Die Endstufe FBA 800 von Sugden steht für 100-prozentig echten Class-A-Betrieb. Dazu hat sie mit der DAP 800 gleich die passende Vorstufe dabei. Wir… Digital-Kombi-Testbericht Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test Wir haben die Digtal-Kombi Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test. Wie schneiden CD-Player und Verstärker in der Redaktion ab?