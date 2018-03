Musical Fidelity V-DAC MKII Datenblatt

© MPS Musical Fidelity V-DAC MKII

© MPS Musical Fidelity V-DAC MKII

Anzeige

Musical-Fidelity-Oberhaupt Antony Michaelson kann nach eigenen Aussagen den Erfolg seines Ende 2008 gelaunchten V-DACs immer noch kaum fassen. Was ihn aber nicht daran hindert, mit dem V-DAC MKII sein eigenes Werk nochmals zu toppen. Das Original (AUDIO 1/2009) überzeugte mit seiner charmanten Mischung aus kruder Optik und erlesenem Innenleben zu einem fast unverschämt günstigen Preis von 270 Euro.

Der MuFi V-DAC II bleibt dieser Tradition treu, auch wenn er mittlerweile sein trotzig-schlichtes schwarzes Alukleid gegen eine gebürstete, silbern schimmernde Variante getauscht hat. Die klassische Brikettform und die eigenwillige beidseitige Buchsenanordnung blieben unverändert. Die Platine wirkt aufgeräumter als im Vorgänger, aber sicherlich nicht weniger edel.

© AUDIO Die Frequenzgänge des Musical Fidelity V-DAC II sind ausgewogen, die Störabstände analog und an USB mit 116dB vorbildlich hoch. Und bei der Jittermessung kann er sich das Einser-Sternchen an die Brust heften: 151 ps am USB-Eingang und140 ps am Digital-Coax sind spitze. Der Ausgangswiderstand liegt bei 101 Ohm, das Klirrspektrum (o. Abb.) zeigt sich tadelos. Verbrauch Standby/Betrieb: 1,7/ 7 Watt.

Nach wie vor dient ein hochwertiger Wandler-Baustein als Herzstück, diesmal ein DSD1796 vom Spezialisten BurrBrown - zwar schon seit längerem im Besitz von Texas Instruments, aber dadurch keinesfalls weniger effizient. Für die Computer-Daten steht ein nicht minder potenter USB-Controller-Chip namens TAS1020 parat. Von einem 6-MHz-Oszillator mit dem richtigen Taktgefühl versorgt, kann der Chip per Asynchronous Mode dem Rechner sogar den Senderhythmus für die USB-Streams diktieren. So erhält der DAC die Daten genau dann, wann er sie braucht - eine wirksame Waffe gegen Jitter. Anschließend kümmert sich noch ein Asynchronous Sample Rate Converter um die Hochrechnung und Neutaktung aller, auch der via Digital-Coax und Optisch-Toslink eintreffenden Digitalsignale.

Selbst beim Preis vermag der V-DAC II noch zu verblüffen. Gerade mal 240 Euro soll der Neue kosten - und dürfte damit garantiert zum neuen Kassenschlager werden. Denn auch klanglich hat der V-DAC II aufgeholt. War der alte schon - ganz dem Namen verpflichtet - eine musikalische Offenbarung, gewinnt der Neue über USB deutlich an Konturenschärfe und räumlichen Details. Wer ihm noch das externe Netzteil V-PSU gönnt, steigert die Stabilität und Durchhörbarkeit auf ein Maß, das selbst den um einiges teureren M1 DAC aus gleichem Hause in akute Erklärungsnot bringt.

Musical Fidelity V DAC II

Hersteller Musical Fidelity Preis 250.00 € Wertung 110.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Furutech GT40 - Alleskönner im Test Furutech stellt mit dem GT40 für 500 Euro ein Aufnahme- und Wiedergabe-Gerät auf die Beine, das sich den Namen "Allroundtalent" redlich verdient.

Testbericht D/A-Wandler: Hegel HD 20 Der Hegel HD 20 ist ein natürlich und kraftvoll klingender Wandler, der zwar nur Digital-Eingänge besitzt, doch dank Lautstärkeregelung einen Pre-Amp… Testbericht USB-D/A-Wandler: KingRex UD 384 Trotz kleinem Gehäuse und ebenso kleinem Budget hat der KingRex UD 384 den Ehrgeiz, Computern zu großem Klang zu verhelfen.

Testbericht Test: Netzwerk-Vollverstärker Audionet DNA 71,7% Der Netzwerk-fähige Vollverstärker DNA von Audionet hat gute Gene: Mit ihm wird der vielversprechende Firmenname nun zum… D/A-Wandler Musical Fidelity V90-DAC im Test Mit V-DAC und V-DAC II etablierte Musical Fidelity die Grundidee von viel Wandler für wenig Geld. Der Nachfolger V90-DAC macht nur eines anders: Er…