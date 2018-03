© NAD NAD Viso HP 50

EUR 245,00 Pro zwei Flachkabel im Lieferumfang

zwei Flachkabel im Lieferumfang für highendige Klangfreuden unterwegs Contra 82,0%

Wenn der Kult-Hersteller NAD einen Kopfhörer präsentiert, horchen Audiophile auf. Steht die Marke doch seit Jahrzehnten für exzellente Qualität zum jeweiligen Preis. Mit dem Viso HP 50 fügt NAD der ruhmreichen Geschichte ein spannendes Kapitel hinzu.

Und dies beginnt bereits beim Entpacken. Der HP 50 liegt griffig in der Hand, sein Äußeres ist erhaben, seine organisch Form mit den ultrasoliden Metallgelenken und deren geringsten Spaltmaßen versprühen royalen Luxus. Gleich zwei Zuleitungen liegen dem Viso HP 50 bei, beide Male sind die Kabel flach, was nerviges Verdrillern behindert. Eine Apple-adäquate Strippe mit Mikro und griffiger Fernbedienung, die die Grundfunktionen des iPhone beherrscht; die andere ohne Zubehör für den Musikgenuss an der Heimanlage. Die Kabel können wahlweise an einer der beiden geschlossenen Ohrmuscheln angesteckt werden.

Tragefeeling und Sound genügen höchsten Ansprüchen. Neutral, feinfühlig, charmant, gehaltvoll und mit toller Bühne - der Viso HP 50 ist auch im Klang organisch und rund. Für highendige Klangfreuden unterwegs ist dieser Kopfhörer geradezu prädestiniert.

Steckbrief

Preis: 280 €

Vertrieb: www.nad.de

Prinzip: geschlossen

System: dynamisch

Gewicht in (g): 253

Pegel (dB): 104

Impedanz (): 36

Test in: KH-Jahrbuch

Ausführungen: schwarz, weiß, rot

Preis/Leistung: überragend

