NAS-Festplatte LG N1T1

Netzwerk-Festplatten (NAS-Festplatten) mit eingebauten DVD-Brenner sind selten. LG bietet mit der N1T1 eine Komplettlösung für knapp 200 Euro an.

Wenn eine so schicke und günstige Speicherlösung auf dem Markt kommt, wird die AUDIO-Redaktion unruhig. Immerhin lauert in jeder neuen NAS (Network Attached Storage - Festplattenspeicher im Netzwerk) ein potentieller Geheimtipp für Streaming-Fans. Allerdings spielen im AUDIO-Check Benchmark-Tests oder Stoppuhr-Ergebnisse keine Rolle.

So mag die in modischem Weiß gehaltene LG N1T1 durchaus so schnell sein wie im Begleittext angekündigt. Auch kann der interne DVD-Brenner sicherlich beeindrucken, der auf Knopfdruck automatisch den Inhalt der Festplatte auf beschreibbaren DVD ablegt. Und dass die N1T1 als USB-Laufwerk für den unkomplizierten, schnellen Zugang zum Rechner dienen kann, findet sicherlich auch Gefallen. Sehr löblich ist zudem die im Lieferumfang befindliche Software, mit deren Hilfe sich die Festplatte im Netzwerk auch ohne weitere Kenntnis der Windows-Umgebung schnell finden und permanent als Laufwerk einrichten lässt.

Aber die ebenfalls angepriesenen Talente als DNLA-Server konnten leider gar nicht überzeugen. Fotos mag die Serversoftware ja noch bereitstellen, Songs, gespeichert als MP3 oder AAC, nach einiger Wartezeit auch. Aber schon bei Flac-Dateien musste der Server passen. Diese wurden zwar angezeigt, aber partout nicht abgespielt. Konfigurieren lässt sich der DNLA-Server ebenfalls nicht. Zudem ist die Festplatte der NAS in einzelne Volumes unterteilt - das Kopieren innerhalb des Netzwerkspeichers wird dadurch unnötig langwierig.

Fazit:

Für Datensicherung geeignet, als Musikspeicher nicht zu empfehlen

