© Oliver Stauch Navi-Apps für das iPhone 4

Das Apple iPhone 4 ist nicht nur unter den Smartphones ein großer Wurf, es setzt auch beim Einsatz als Navigation neue Standards. Das liegt an der drastisch erhöhten Display-Auflösung von 960 x 480 Punkten, der hohen Rechenleistung und dem deutlich verbesserten GPS-Empfang. Auch das Betriebssystem iOS 4 bringt mit dem nun möglichen Multitasking einen großen Fortschritt: Mit der aktuellen Version kann man auch während der Navigation ein anderes Programm ausführen oder auch ein Telefonat annehmen, ohne dass sich deswegen die Navigations-App schließt.

Noch nie gesehene 3-D-Darstellung

Da diese Neuerungen nicht automatisch von allen Navi-Anwendungen auch genutzt werden können, mussten die Programmierer noch einmal ran. Nach wenigen Wochen stehen jetzt mit Navigon, TomTom, ALK Copilot und Sygic Aura die ersten Navi-Apps fürs iPhone 4 im App Store zur Verfügung.

Anzeige

Zu den Einzeltests

Navigon Mobile Navigator TomTom App ALK CoPilot Live Sygic Aura

Wir sind zunächst der Frage nachgegangen, wie konsequent und stabil die Apps die neuen Möglichkeiten des iOS umsetzen und ob sie noch weitere Verbesserungen bieten. Ganz neu und gleich iOS-4-kompatibel ist Sygic Aura, das eine beeindruckende und bislang nirgendwo gesehene 3-D-Städtedarstellung mitbringt.

Aber auch die etablierten Konkurrenten Navigon und TomTom lassen sich nicht lumpen: Neben vielen anderen Funktionen haben beide Anbieter ohne Mehrpreis neues Kartenmaterial an Bord (für Bestandskunden via Update). Das ist hier keine Selbstverständlichkeit, denn die Kartenlizenzen sind das teuerste an einem Navigationssystem und mussten bislang stets extra bezahlt werden.

Wer die beste Navigation fürs iPhone 4 hinbekommen hat, lesen Sie in den folgenden Beiträgen: Navigon Mobile Navigator , TomTom App , ALK CoPilot Live , Sygic Aura

Bildergalerie Galerie Navigation iPhone-4-Navi-Apps im Test Ab sofort kann die Navigation im Hintergrund weiterlaufen: Alle vier Navi-Apps für das iPhone 4 im Test.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht iPhone-App: Navigon Mobile Navigator Der Erste ist der Beste - daran hat sich bis heute nichts geändert. Navigon bietet noch immer die insgesamt beste Navi-App.

Testbericht iPhone-App: Tomtom App Tomtom auf dem iPhone überzeugt mit optimalen Routen und dem Staudienst HD Traffic - für Vielfahrer die beste App. Testbericht Navigation: Das App" ALK Copilot" Der ALK Copilot ist eine erstaunlich preiswerte Onboard-App, die mit freundlicher Optik und schneller Routenberechnung punktet.

Testbericht iPhone-App: Sygic Aura Mit einer packenden 3-D-Stadtansicht mischt Sygic Aura die Navi-App-Szene auf - hier darf das iPhone zeigen, was es kann. Navi-App Kurztest: Navigon 2.0 fürs iPhone Brandneu im Appstore: Vor wenigen Minuten wurde die neue Navigon-App für das iPhone zum Download freigeschaltet. Die neue Version 2.0 ist das bisher…