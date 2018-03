Als jüngstes Kind einer Großfamilie bekommt man meist die Klamotten der Älteren vererbt. Was im wirklichen Leben ziemlich nerven kann, ist in der Navi-Welt oft ein großer Vorteil - insbesondere, wenn der Sprössling aus dem renommierten Hause Navigon kommt.

Navigon 1210 Datenblatt Wertung

© Archiv Testbericht Navigon 1210

Denn dann erbt er fast zwangsläufig die Tugenden der großen Brüder. So ist es auch beim Navigon 1210. Das muss sich zwar mit einem 3,5-Zoll-Display bescheiden, hat aber die testbewährte Navigon-Software in aktueller Version an Bord.

Angesichts einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149 Euro mit Europakarte und 129 Euro als 1200 mit D/A/CH-Karte kann man auch nicht meckern, dass etwa ein Bluetooth-Freisprecher oder eine TMC-Funk tion fehlen - andere Markenhersteller wie Blaupunkt schaffen das zu dem Preis auch nicht. Text-to-speech gibt's immerhin gegen Aufpreis.

So knapp die Extra-Ausstattung gehalten ist, als Navi macht das 1210 seinen Job super. Wie von Navigon gewohnt, kommen die Ansagen rechtzeitig und es wird weder zu wenig noch zu viel gequasselt.

Nahezu perfekt und größtenteils selbsterklärend

Anzeige

© Fotos: Hersteller Erste Hilfe: Wenn der Notfall droht, weiß das 1210 sofort, wo es langgeht.

Auch das kleine Display wird nahezu perfekt ausgenutzt. Nur der Touchscreen ist etwas unempfindlich und muss nachdrücklich bedient werden. Umso erfreulicher ist die akustische Qualität der Sprachausgabe, die den bei hohen Lautstärken arg verzerrt klingenden großen Bruder 7210 in den Schatten stellt.

Die Routenwahl ist nahezu perfekt und die Bedienung der Extrafunktionen größtenteils selbsterklärend. Schade nur, dass Sonderziele wie Tankstellen ohne Straßennamen angezeigt werden.

Wenn man eine bestimmte Aral-Tanke sucht, ist das unnötig knifflig. Aber sonst: Hut ab, das 1210 ist gelungen.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Navigon 6310 im Test 90,4% Nicht ganz Topmodell, bietet das 6310 dennoch eine umfangreiche Ausstattung und beeindruckend souveräne Navigation für…

Testbericht Navigon 70 Plus Live im Test 89,8% Mit einem Preis von 229 Euro ist das Navigon 70 Plus Live eins der günstigen Geräte mit Livedienst. Testbericht Navigon 70 Easy im Test Das Navigon 70 Easy ist ein empfehlenswertes Einsteigermodell, das mit einem großen 5-Zoll-Touchscreen aufwartet.

Testbericht Navigon 72 Premium im Test 91,0% Frischer Anstrich: Navigon schickt sein 72 Premium mit der neuen Oberfläche "Flow" an den Start. Ein gelungener… Testbericht Navigon 92 Premium Live im Test 93,0% Live hat seinen Preis: Das Navigon-Spitzenmodell 92 Premium Live fällt mit 349 Euro aus dem Rahmen, punktet aber mit…