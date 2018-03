Das Navigon 20 Plus kostet 129 Euro - also 30 Euro mehr als der kleine Bruder Navigon 20 Easy. Wiegen Reiseführer, Text-to-Speech-Stimme und TMC-Pro den Mehrpreis auf?

Das Navigon 20 Plus entspricht bis auf wenige Details dem Navigon 20 Easy. Doch gerade Details können schön und attraktiv machen: Die Hardware des 20 Plus ist mit einer kleinen Silberleiste verziert, die Halterung etwas aufwendiger geformt als beim kleinen Easy-Bruder.

Dafür alleine lohnt sich die Mehrinvestition von 30 Euro sicher nicht - doch das Navigon 20 Plus hat noch einiges mehr auf der Pfanne.

Der Reiseleiter

Da wäre zum einen das im Preis enthaltene Premium-TMC, das eine deutlich bessere Stauinformation bietet. Da die Umsetzung im Menü identisch zum 20 Easy umgesetzt wurde, gibt es auch hier noch mehr Punkte. Ebenso verfügt das Navigon 20 Plus über eine künstliche Text-to-Speech- Stimme, die auch Straßennamen vorliest und so den Fahrer unterwegs noch besser führt.

© Archiv In der Reiseführer-Abteilung finden sich viele Zusatzinfos zu Sehenswürdigkeiten.

Doch der Hauptunterschied ist der Merian-Reiseführer, der unterwegs beim Vorbeifahren an Sehenswürdigkeiten einen passenden Text vorliest. Diese Infos sind nicht so umfangreich wie bei dem im letztes Jahr verblichenen "Merian Scout Navigator", auch die Sprachqualität reicht nicht an jenen heran: Während beim Original eine im Studio aufgenommene Sprachdatei abgespielt wird, kommt beim Navigon die Text-to-Speech-Stimme zum Einsatz.

So wirkt das etwas brüchige Vorlesen der Infos nicht selten unfreiwillig amüsant und fördert in der Kürze auch nicht besonders viele gehaltvolle Inhalte zu Tage. Der Reiseführer selbst ist folglich eine willkommene Zugabe, die Vorlesefunktion wird in der Praxis jedoch eher deaktiviert bleiben.

Sichere Zielführung

© Archiv Auf dem Display geht es auch während der Zieleingabe sehr gedrängt zu.

Auf der Testfahrt schlug sich das Navigon 20 Plus mangels Unterschieden ähnlich gut wie das 20 Easy - will heißen: sichere Zielführung dank sehr präziser und hier nochmals verbesserter Sprachausgabe. Der aktive Fahrspurassistent fügt sich ebenfalls gut in die Karte ein, doch auch hier ist aufgrund des kleinen 3,5-Zoll- Display immer ziemlich viel los auf der Karte.

Die Routenberechnung fiel identisch aus, die Stauumfahrung dank besserer Genauigkeit der Premium- TMC-Meldungen ein ganzes Stück besser.

© Archiv Das 20 Plus bietet ebenfalls einen ordentlichen Fußgänger-Modus.

Lohnen sich also die 30 Euro Mehrinvestition? Jein. Alleine für den Reiseführer und die schickere Hardware eher nicht, die Text-to-Speech-Stimme und das TMC-Pro hingegen bringen im Alltag einen echten Mehrwert. Unbedingt vonnöten sind beide aber nicht - insofern ist es wirklich Geschmacksache, ob man Easy oder Plus wählt.

