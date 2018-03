Navigon 2150 max Datenblatt Wertung

© Archiv Testbericht Navigon 2150 max

© Archiv Die Zieleingabe erkennt mögliche Orte und Straßen prompt

Anzeige

Damit rückt es ziemlich nahe an seine größeren und deutlich teureren Brüder 7110 und 8110 heran. Auch bei näherer Untersuchung sieht das Gesamtpaket keineswegs nach Verzicht aus: Das schlanke Navi in schwarzer Klavierlack-Optik wirkt robust und fasst sich einfach gut an.

Highlight ist der 4,3-Zoll-Monitor, der sehr hell erstrahlt und seinen Inhalt gestochen scharf präsentiert - nicht einmal seitlich einfallende Sonne stört die Sicht sonderlich. Zudem kann der integrierte Lautsprecher auch mal richtig laut werden - so baut man Navigationssysteme, liebe Konkurrenten!

© Archiv Hauptmenü: Angenehm klar und übersichtlich

Das ins Gerät integrierte TMC-Modul zur Stauerkennung wird von einer praktischerweise ins Anschlusskabel integrierten Antenne versorgt. Einzig die etwas hakelige Halterung fällt in dieser gelungenen Vorstellung etwas ab.

An Funktionen ist gegenüber dem testerprobten kleinen Bruder 2110 max (auto connect 2/2008) hauptsächlich die im Stadtverkehr durchaus brauchbare Freisprechanlage neu. Per Bluetooth kopiert sie sich auch die Telefonbücher kompatibler Handys; sie erlaubt es nur leider nicht, die komplette Adresse zu übernehmen und an die Navigationsabteilung zu übergeben.

Die weiteren Haupt-Features sind der deutlich vergrößerte Spurassistent "Pro", die Autobahn-Ansicht "Reality View Pro" und eine Text-to-Speech-Stimme, die auch Straßennamen kennt. Dank mitgelieferter PC-Software kann das 2150 max zudem stets up to date gehalten werden; ein Kartenabo für zwei Jahre gibt's für 20 Euro extra, wenn man sich bis einen Monat nach Kauf anmeldet.

Technisches Ambiente

© Archiv Bird-View: Kartendarstellung mit toller Auflösung

Die Bedienung der grau gehaltenen Oberfläche gelingt dank der klaren Bezeichnungen sehr leicht, wirkt aber technischer als etwa bei den verspielteren TomTom-Geräten. Außerdem sind nicht alle Schaltflächen groß genug, besonders die Wahltasten am unteren Rand des Bildschirm sind zu klein ausgefallen.

Die Menüs reagieren durchaus flott auf Eingaben, nur die Animationen beim Ausklappen der Untermenüs ruckeln ab und zu. Wem das nicht gefällt, der kann diese Effekte auch abschalten.

Sichere Zielführung

© Archiv Optimal: Zielführung mit eingeblendetem Tempolimit

Unterwegs beeindruckte die klare und übersichtliche Kartendarstellung, die den Spagat zwischen Nah- und Fernsicht praktisch perfekt beherrscht. Navigon-typisch ist die Karte zwar etwas zu sehr in Grau gehalten, der Ablesbarkeit schadet dies dank des hervorragenden Displays aber nicht.

Das aktuelle Tempolimit wird stets links oben eingeblendet, der Spurassistent funktioniert zuverlässig, die richtige Richtung an großen Kreuzungen wird unmissverständlich im Verkehrsschild-Design angezeigt - das ist schlicht und ergreifend optimal.

Hervorragend sind auch die enorm schnelle Routenberechnung und die hohe Präzision, mit der das Navigon zu Werke geht. Einzig die künstliche TTS-Stimme wirkt ein bisschen weniger pointiert als die echte Stimme von früher, was aber nichts an der hervorragenden Vorstellung ändert. Zumal die Ansagen vom Timing her weiterhin sitzen wie angegossen.

Fazit: Das Navi ist eine Bank

© Archiv Die Kommunikationszentrale: Telefonbuch kompatibler Handys importierbar

Das Navigon 2150 max ist vor allem in Sachen Navigation eine Bank und muss hier kaum Gegner fürchten. Wer auf Multimedia-Features verzichten kann und zusätzlich mit dem Handy via Bluetooth freisprechen will, für den gibt's derzeit kein besseres Navigationssystem.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Navigon 6310 im Test 90,4% Nicht ganz Topmodell, bietet das 6310 dennoch eine umfangreiche Ausstattung und beeindruckend souveräne Navigation für…

Testbericht Navigon 70 Plus Live im Test 89,8% Mit einem Preis von 229 Euro ist das Navigon 70 Plus Live eins der günstigen Geräte mit Livedienst. Testbericht Navigon 70 Easy im Test Das Navigon 70 Easy ist ein empfehlenswertes Einsteigermodell, das mit einem großen 5-Zoll-Touchscreen aufwartet.

Testbericht Navigon 72 Premium im Test 91,0% Frischer Anstrich: Navigon schickt sein 72 Premium mit der neuen Oberfläche "Flow" an den Start. Ein gelungener… Testbericht Navigon 92 Premium Live im Test 93,0% Live hat seinen Preis: Das Navigon-Spitzenmodell 92 Premium Live fällt mit 349 Euro aus dem Rahmen, punktet aber mit…