Navigon 8110

Was macht ein Navigationsgerät aus? Im Feature-Krieg aktueller Navis gerät das Wesentliche oft in Vergessenheit. Navigon erinnert mit dem 8110 daran, worauf es wirklich ankommt: Eine optimale Routenwahl, die den Orientierungssuchenden nach seiner Vorgabe schnell, auf dem kürzesten oder gar auf dem "schönsten" Weg ans Ziel lotst. In dieser Disziplin liegt Navigon seit Langem auf dem ersten Platz und meistert sie auch mit dem 8110 mit Bravour - nicht zuletzt wegen der sehr guten TMC- und TMC-Pro-Ausstattung.

© Archiv Im Stuttgarter Talkessel kann die 3-D-Grafik ihre Pracht zur Geltung bringen.

Punkt zwei der Checkliste ist die Zielführung: Die Sprachansagen sowie die Anzeige auf der Karte sollten deutlich und informativ sein. Auch hier kann man beim 8110 ein Häkchen setzen: Die nette Stimme ist computergeneriert und weist den Weg exakt - etwa, indem sie Straßennamen und Autobahnabfahrten ansagt. Das Timing ist bestens, die Verständlichkeit für eine Text-to-Speech-Stimme auch. Die Infos in der Kartenansicht sind übersichtlich, die Elemente gruppiert und inhaltlich sinnvoll. Der überarbeitete Spurassistent ist jetzt noch detaillierter, benötigt dadurch aber auch oft mehr Aufmerksamkeit. Als optisches Highlight wartet die aktuelle Navigon-Software mit dreidimensionalem Gelände auf, das durch Farbgebung und Kantenglättung sehr realistisch wirkt. Der flinke Prozessor stellt die Grafik recht flüssig dar, sorgt für kurze Wartezeiten bei der Routenberechnung und für einen reibungslosen Ablauf im Menü.

Bleibt Punkt drei: die Bedienung. Im Menü herrscht Übersichtlichkeit; bei der Zieleingabe helfen Buchstabenausblendung und Vorselektion der Orte. Alternativ gibt man das Ziel per Sprache ein - im Test funktionierte das tadellos. Fazit so weit: Bestnoten bei den grundlegenden Navi-Tugenden; die Pflicht ist erfüllt. Als Kür gibt's dazu die optisch sauber integrierten und gut funktionierenden Applikationen Bluetooth-Freisprecher, Musicplayer und Bildbetrachter.

