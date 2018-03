NC-Kopfhörer AKG K 480 NC Datenblatt

© Hersteller NC-Kopfhörer AKG K 480 NC

Der AKG entpuppte sich als der Bass-Verliebte im Testfeld. Angenehm warm, aber nicht zu dunkel, legte er im aktiven Noise-Cancelling-Betrieb noch an Druck im Tiefton zu und rückte die beim passiven Betrieb etwas abgedrängten Vocals von FM Belfasts "Underwear" ("How To Make Friends", Indigo), ins rechte Licht. Den Philips SHP 8500 (36 Punkte, Test 1/07) hängte er in tiefen Gefilden zwar ab, aber als es in Bachs "Aria" (Heft-CD 10/10) auf Feingefühl ankam, musste er sich geschlagen geben und mit 35 Punkten zufrieden sein.

Anzeige

AKG K 480 NC

Hersteller AKG Preis 150.00 € Wertung 35.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht AKG K 440 NC Die kleine Aussparung an den Hörmuscheln lässt ahnen, dass AKG hier die Mikrofone zur Erfassung der Umfeldgeräusche eingebaut hat.

Bluetooth-Kopfhörer AKG Y 45 BT im Test Dem Wiener Traditionshersteller AKG gelingt mit dem AKG Y 45 BT im Test der Spagat zwischen cooler Optik und hoher Wertigkeit. Testbericht Bose QuietComfort 25 im Test Der Bose QuietComfort 25 soll dank optimierter Noise-Cancelling-Elektronik und robusterer Mechanik seinen Vorgänger, den legendären QC15, in jeder…

Mobile Kopfhörer B&O BeoPlay H8 im Test Der B&O BeoPlay H8 ist ein modischer Hörer im schicken Retro-Design, der im Test durch seine zeitgemäße Touchpanel-Bedienung begeistert. Noise-Cancelling-Kopfhörer AKG N90Q im Test Hinter dem AKG N90Q verbirgt sich ein hochkarätiger Noise-Cancelling-Kopfhörer mit edler Verarbeitung. Wie klingt er im Test?