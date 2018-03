NC-Kopfhörer Monster Beats by Dr. Dre Studio Datenblatt

© Hersteller NC-Kopfhörer Monster Beats by Dr. Dre Studio

Der Beats by Dr. Dre Studio erfüllte als großer Bruder des Beats by Dr. Dre Solo (42 Punkte, Test in stereoplay 11/10) seine Pflicht und klang etwas reifer und erwachsener. Er ging behutsamer mit feinen Details um und hielt den massiven Bass an kürzeren Zügeln. Doch Sting kam in "Englishman In New York" ein wenig so rüber, als litt er an einer Erkältung -das löste der kleine Solo besser.

Um mit dem Bose Quiet Comfort 2 (Test in stereoplay 1/07, 43 Punkte) gleichzuziehen, reichte die Leistung nicht aus. So gesellt sich der Beats Studio mit 42 Punkten zum kleineren Beats Solo.

Anzeige

Monster Cable Beats by Dr. Dre Studio

Hersteller Monster Cable Preis 300.00 € Wertung 42.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Noise-Cancelling-Kopfhörer Bose QC20 / QC20i im Test Beim Reisen die Welt um sich komplett vergessen: Der Quiet Comfort 20 ist der kleinste und effektivste Noise-Cancelling-Hörer von Bose.

Kopfhörer Bose QC 20i im Test Mit Noise-Cancelling und aktiver Entzerrung bietet der Bose QC 20i Top-Features. Wie klingt der In-Ear-Kopfhörer im Test? Noise-Cancelling-Kopfhörer PSB M4U 2 im Test Auf ein Einsatzgebiet alleine ließ sich der PSB M4U 2 im Test nicht festlegen. Der Noise-Cancelling-Kopfhörer trumpft zuhause wie mobil beeindruckend…

Testbericht Bose QuietComfort 25 im Test Der Bose QuietComfort 25 soll dank optimierter Noise-Cancelling-Elektronik und robusterer Mechanik seinen Vorgänger, den legendären QC15, in jeder… Mobile Kopfhörer B&O BeoPlay H8 im Test Der B&O BeoPlay H8 ist ein modischer Hörer im schicken Retro-Design, der im Test durch seine zeitgemäße Touchpanel-Bedienung begeistert.