NC-Kopfhörer Panasonic RP HC 700 E S

Wenn The Body Acoustic in "Club Descarga" über die lederbespannten Bongos streifte, schenkte der Panasonic RP HC 700 E S (200 Euro) dieses Detail auch den Testern.

Durch einen Funken mehr Tiefbass unterschied sich der Klang des Panasonic RP HC 700 E S im aktiven Betrieb nur minimal vom passiven. Der Panasonic tönte direkter als der Philips SHP 8500 (36 Punkte, Test in stereoplay 1/07), weniger druckvoll als der AKG K 480 NC, aber auch klarer als jener.

Wenn The Body Acoustic in "Club Descarga" (stereoplay-Heft-CD 10/10) über die lederbespannten Bongos streifte, schenkte er dieses Detail auch den Testern. Als der Philips SHP 8500 aber in Bachs "Aria" etwas mehr Luft und Raum schuf, war klar: Punktegleichstand.

Panasonic RP HC 700 E S

