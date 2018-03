Net Cologne im Festnetztest 2017

© Net Cologne Net Cologne Logo.

Auch der im Raum Köln/Bonn aktive Regionalanbieter konnte sich im Vergleich zum Vorjahr weiter steigern. Wo Leitungen von Net Cologne verfügbar sind, ist auch dieser Regional-Provider eine interessante Alternative zu bundesweiten Angeboten. Das vom Energieversorger Rheinenergie, der Sparkasse Köln/Bonn und den Kölner Verkehrsbetrieben gegründete Unternehmen setzt für sein Netz auf einen Mix aus Glasfaser, Koaxialkabel und DSL/VDSL. Die unterschiedlichen Angebote finden sich auch in unserem Produktmix wieder: NetCologne ist mit drei VDSL-Anschlüssen in der mittleren und oberen Bandbreitenklasse vertreten. Als Router dient hier die Fritzbox 7490 mit Firmwarestand 6.83. Hinzu kommt ein Kabelanschluss in der höchsten Bandbreitenklasse, an dem eine Fritzbox vom Typ 6460 Cable (Firmwareversion 6.69-43927) ihren Dienst verrichtet.​



© connect Durchwachsen: Das Laden der bei verschiedenen Anbietern gehosteten Kepler-Referenzseite dauert bei NetCologne (schwarz) im Durchschnitt am längsten. Dem stehen aber auch gute Daten-Messwerte gegenüber.

Einbußen bei Sprache, gut bei Daten

In der Sprachdisziplin verliert Net Cologne Punkte durch langsame Verbindungsaufbauzeiten, lange Sprachlaufzeiten und erhöhte Fehlerraten bei Telefonaten vom und zum eigenen Mobilfunkangebot sowie einige Einbußen bei der Sprachqualität. Die zweitbeste Gesamtpunktzahl in der Datenkategorie macht dies jedoch wieder wett. Vor allem in der obersten Bandbreitenklasse überzeugt NetCologne mit hohen Download-Datenraten. Allerdings stehen dem zum Teil auffällig geringe Übertragungsgeschwindigkeiten in der mittleren und unteren Bandbreitenklasse gegenüber. In den Kategorien Web-Services und Web-TV gibt es zwar einzelne Ausreißer nach unten, insgesamt landet der Anbieter hier aber im guten Mittelfeld. Dies gilt, bezogen aufs gesamte Testfeld, dann auch für die erreichte Gesamtpunktzahl.​



​connect-Testurteil: gut (417 von 500 Punkten)



