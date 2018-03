Netatmo Presence im Test

© Hersteller Zeitleiste: Die Netatmo-Security-App informiert über Vorgänge und Erkennungen.

Jetzt kaufen EUR 275,00 Pro Zuverlässige und gute funktionierende Erkennung

Zuverlässige und gute funktionierende Erkennung Flutlicht

Flutlicht Tonübertragung

viele Einstellungsoptionen Contra Anschluss nur durch Fachpersonal Fazit connect@home Testurteil: gut (378 Punkte von 500)

Gehäuse und Flutlicht-Funktion machen die Netatmo Presence zu einer klaren Außenkamera. Wer ähnliche Funktionen indoor nutzen will, sollte die für 200 Euro angebotene "Netatmo Welcome" wählen. Da die Installation der Presence den Direktanschluss an 230 Volt erfordert, darf sie nur von geschultem Personal durchgeführt werden.

Die Anmeldung in einem Netatmo-Konto und im WLAN ist dann per Android- oder iOS-App und dank Bluetooth-Kopplung schnell erledigt. Im Lauf des Herbsts soll die Netatmo Presence auch kompatibel zu Homekit werden und sich mit den Tür-/Fenster-Sensoren "Netatmo Tags" verbinden lassen.

​ Speicherung in Dropbox oder FTP

Die Netatmo Presence brilliert bei der Unterscheidung von Menschen, Tieren und Fahrzeugen. Wie die Kamera mit diesen Erkennungen umgeht, lässt sich programmieren. Sie speichert Aufnahmen auf einer mitgelieferten 8-GB-microSD-Card und schickt sie zusätzlich in eine Dropbox oder auf einen FTP-Server.

