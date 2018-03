Netgear ReadyNAS NV+ v2 im Test

© Hersteller Netgear ReadyNAS NV+ v2

Netgear ReadyNAS NV+ v2

Testwertung:

Handhabung/Konfiguration: 90%

Ausstattung: 80%

Multimedia-Funktionalität: 75%

Backup-Funktionalität: 95%

Es fällt schon beim Auspacken auf: Die Verarbeitung des Netgear ReadyNAS NV+ v2 ist vorbildlich. Wer schon einmal einen Safe angefasst hat, weiß, was gemeint ist.

Nicht nur das Gehäuse überzeugt mit seiner panzerschrankartigen Ausführung, auch das Netzkabel gereicht jeder High-End-Hi-Fi-Komponente zur Ehre. Und dabei sieht Netgear dieses NAS noch als Einsteigergerät.

Bedienung: Einfache Konfiguration

Vor der Inbetriebnahme muss der User allerdings die Festplatten installieren. Das Netgear ReadyNAS NV+ v2 bietet vier Einschübe für maximal 12 Terabyte. Damit ist das Netgear-System fähig, auch im vorteilhaften Raid-5-Modus zu arbeiten wie beispielsweise die Buffalo Link Station.

Kaum hat man Netgears Dateiserver an das Netzwerk angeschlossen, zeigt sich auf der Vorderseite die IP-Adresse. Was für ein Service! In den Browser eingegeben (Benutzer "admin", Passwort "password"), und schon ist man im sehr übersichtlichen Konfigurationsmenü namens Dashboard.

Netgears Verzicht auf eine überbordende Anzahl Features macht die Browseroberfläche deutlich durchschaubarer, deren Konfigurationsseite ebenfalls alles Wichtige per Ein-Aus-Button zur Verfügung stellt.

Bildergalerie Galerie NAS Server Netgear ReadyNAS NV+ v2 Das Konfigurationsmenü des NV+v2 ist nach dem Einschalten schon mit wenigen Klickserreichbar.

Funktionalität: Was ist X-Raid2?

Die Netgear-eigene Raid-Variante XRaid2 entspricht in ihrer Auswirkung Raid 5, automatisiert aber bei Festplattenerweiterungen die Raid-Funktion. Beginnt man mit einer Platte, läuft der Dateiserver auf Raid 0. Fügt man eine weitere, gleich große Platte hinzu, wird das Array als Raid 1 dynamisch erweitert.

Ab der dritten Disk wird dynamisch ein Raid 5 Array erzeugt. Das NV+ v2 bewegt sich im Netzwerk recht zügig. 32 MB/s bei Schreibvorgängen und 52 MB/s bei Leseaufgaben reichen für den Heimeinsatz mehr als aus, zumal große Dateien wie Filme recht schnell auf den Platten landen.

Ausstattung: Backup-Möglichkeiten

Zusätzlich zu den internen Raid-Varianten für den Datenbackup lässt Netgears NV+ v2 (Preis: 300 € ohne Festplatten) dank zweier USB Anschlüsse im 3.0-Standard auch das Einbinden externer Festplatten zu. Die Time-Machine-Funktionalität wird ebenso geboten wie DLNA Mediaserver-Qualitäten.

Fazit: Robust und einfach

Sehr gut verarbeiteter und einfach konfigurierbarer Raid-5-Dateiserver.

