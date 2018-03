Netto-App im Test

© Netto Netto-App

Testurteil

iOS: gut (82 von 100 Punkten)

Android: gut (79 von 100 Punkten)

Unser Testsieger unter den Discounter-Apps überzeugt mit umfangreichen Features und einer insgesamt guten Bedienung, obwohl die Gestaltung manchmal etwas unübersichtlich wirkt und die Benutzerführung auf Android nicht ganz so gut gelöst wurde wie auf iOS. Was gefällt: Die Startseite ist ansprechend gestaltet und bietet einen übersichtlichen Einstieg zu den wichtigsten Bereichen.

Die aktuellen Angebote können als Handzettel oder Liste durchgeblättert werden, allerdings werden in die Listendarstellung nicht alle Angebote aus dem Handzettel übernommen. Außerdem ist die Aufteilung der Kategorien in der Listendarstellung nicht optimal gelungen - auf eine Sortierung in eindeutige Produktkategorien wurde verzichtet, so ist die Suche nach bestimmten Produkten nicht ganz so schnell und intuitiv. Die Angebote können dann mit einem Klick auf den Einkaufszettel übernommen werden, man kann die Liste von Hand ergänzen, sortieren, per Mail verschicken, während des Einkaufs abhaken - und auch ein Barcode-/QR-Code-Scanner ist integriert.

Als einzige Discounter-App bietet Netto sowohl eine Bonuskarten- wie auch eine Bezahlfunktion, und registrierte Nutzer profitieren außerdem von Coupon-Aktionen. Filialfinder, Produktempfehlung über Social Media-Kanäle sowie einen eigenen Blog gibt es ebenfalls.

