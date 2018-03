Netzwerk-Spieler Linn Majik DS Dynamik Datenblatt

© Archiv Netzwerk-Spieler Linn Majik DS Dynamik

Und jetzt noch ein Bonbon für alle, die auf der Suche nach einem Preis/Leistungs-Sieger sind: der Majik DS. Also gleich in die vollen - Majik mit Dynamik und Cara. Gegenüber einem "alten" Akurate ließ er Melodiebögen besser nachvollziehen, spielte druckvoller - in allen Disziplinen konnte er ihn zwar nicht überflügeln, es wurde aber ein sehr hartes Duell.

Anzeige

© Archiv Anschlussvielfalt beim Majik: Neben Cinchbuchsen bietet er optische und koaxiale Digitalausgänge. Klang- lich notwendig wären sie aber nicht.

Beim Akurate mit neuem Netzteil und Bute wurde es eng für den Majik, der Akurate spielte deutlich dynamischer: "Aaah, welche Frische" (Sie wissen schon, vom wem...). Voller Ausbaustatus Akurate contra Vollprogramm Majik stellte die Verhältnisse dann komplett wieder her. Der Akurate ist und bleibt der musikalischere und erste Wahl für die, die in die Champions-League der Netzwerkspieler wollen.

stereoplay kann den Linn-Ingenieuren also zum Schluss dieses aufwendigen Vergleichstests mit bestem Gewissen attestieren: Sie sind definitiv Upgradeosophen, ihre Arbeit hatte Hand und Fuß und großes klangliches Potenzial. Ihre Software bringt mehr Information und minimal mehr Klangfarbe, liefert aber nicht mehr Ausdruck. Der sowie Musikalität, Zusammenspiel, Betonung, Kraft und Rhythmus kommen erst mit dem Dynamik-Netzteil.

Der Klang

Druckvoll, rhythmisch, melodiös und mit hervorragender Durchsichtigkeit. Bereits hier schon eine Musikalität, die weit über dem Klassenniveau liegt.

Linn Majik DS Dynamik

Hersteller Linn Preis 2400.00 € Wertung 66.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Linn Akurate DS 2011 im Test LINN AKURATE DS - The next generation: Gleicher Name - anderer Player: Die Pioniere des High-End-Streaming haben ihren zweitbesten Netzwerkspieler…

Testbericht Linn Klimax DS/1 im Test Der beste Digitalplayer, den AUDIO kennt, hat einen Nachfolger bekommen: Aus dem Klimax DS wird der Klimax DS/1, und wie immer bietet Linn ein Upgrade… Streaming-Vorstufe Linn Klimax DSM im Test Mit dem Linn Klimax DSM macht Musikhören nicht nur unglaublich viel Spaß - der aus massivem Aluminium gehauene Netzwerkplayer-DAC-Vorverstärker…

Netzwerk-Player Linn Sneaky DSM im Test Ein Komplettsystem stellt man sich gemeinhin anders vor. Doch hinter der schlichten Fassade des Linn Sneaky DSM verbirgt sich ein pralles Feature- und… Digitale Aktivkette Linn Exakt-Box im Test Die Idee, Passivboxen zu aktivieren, ist alt. Revolutionär ist jedoch Linns neuer Ansatz: Eine voll digitale, vorprogrammierte Frequenzweiche bringt…