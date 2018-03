Netzwerkplayer Freecom MusicPal Datenblatt

Der MusicPal sieht zwar aus wie ein moderner Küchenradio-Ersatz, über seine Cinch-Ausgänge kam aber ein saftiger, sauberer Klang, der qualitativ durchaus mit dem der Pinnacle Soundbridge vergleichbar war. Über den Sound der eingebauten Mono-Box breitet AUDIO lieber einen Mantel freundlichen Schweigens - zur reinen Funktionsprüfung oder für Nachrichten reicht's.

Handhabung

Dass die Redaktion den MusicPal als Streaming-Player letztlich doch nicht empfehlen kann, liegt indes weniger am Klang als am Handling. Einerseits hat der Hersteller keine Fernbedienung beigelegt. Das wäre an sich noch nicht schlimm, da sich der Nutzer zum Navigieren in den Server-Inhalten sowieso besser in die Nähe des Players begibt, denn das Display ist nicht sonderlich kontrastreich. Schwer wiegt dagegen, dass die Steuerung über die existierenden Bedienelemente - zwei gummierte Mehrzweck-Dreh/Drück-Räder und zwei kleinere Taster für Menü und Favoriten - recht zäh vonstatten geht.

Soll etwa Text eingegeben werden - sei es ein WLAN-Passwort oder ein gesuchter Albumtitel -, muss der Benutzer am rechten der beiden Räder kurbeln, als hinge sein Leben davon ab. Groß- wie Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen reihen sich unterschiedslos in einer Endlos-Galerie, und da die Drehräder an ihrem Rahmen schleifen, wird auch nichts aus entspanntem Kurbeln mit dem flachen Daumen - die eine Hand schraubt zweifingrig, die andere hält hinten gegen, weil der Druckpunkt zum Bestätigen viel zu hart für das Freecom-Fliegengewicht ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass wichtige Funktionen (Skip!) entweder fehlen oder gut versteckt sind. Man kann sich dran gewöhnen, aber unterm Strich ist die Soundbridge für diesen Preis klar die bessere Wahl.

Freecom Technologies MusicPal

Hersteller Freecom Technologies Preis 120.00 € Wertung 75.0 Punkte Testverfahren 1.0

