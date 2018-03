Die neuen DS-Player holen ihre Musikdaten nicht direkt von der Silberscheibe, sondern per Netzwerk-Verbindung von einer externen Festplatte. Nach außen, also für Datenübertragung und Steuerung, kommunizieren die Player über bekannte, vollständig offene Standards, wodurch jeder netzwerkfähige PC oder Mac und fast jede NAS-Platte als Lieferant dienen kann. Für den edlen Akurate DS erscheint jedoch die RipNAS als idealer Partner: Sie läuft geräuschlos, rippt CDs vollautomatisch und bietet dank eines neuen Serverprogramms besonders komfortablen Zugriff auf die gesammelten Musikschätze.

Zusammen mit dem RipNAS-Server, der in der hier getesteten Version 1200 Euro kostet, ist der Linn Akurate DS noch etwas teurer als der Audio Research. Solo dagegen kommt er mit 5200 Euro merklich günstiger. Zum Einstieg kann man ihn ohne zusätzliche Investitionen auch einfach über einen Netzwerkrouter mit dem PC verbinden, der dann gleichzeitig Speicher- und Steuerungsdienste leistet. Klanglich, das ist beruhigend, sind alle Server, Router, Switche und LAN-Kabel gleich: Im Player wird eh alles gepuffert und neu getaktet, bis dahin herrscht Netzwerktechnik, und die kennt knallhart nur zwei Zustände: die Musik spielt, oder sie spielt nicht. Wie wir den Akurate (oder jeden anderen DS-Player) erleben, ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Hardware-Grundlagen, Geräte-Firmware und Kontroll-Software. Betrachten wir die Hardware zuerst, und zwar vom analogen Ende her. Da sieht's noch klassisch nach HiFi aus, wie in einem sehr hochwertigen CD-Player: symmetrische, kompakt in SMD-Bauweise ausgeführte Analogfilter- und Ausgangsstufen, gefüttert aus zwei Stereo-D/A-Wandlern WM-8741 der schottischen Firma Wolfson. Statt der im 8741 integrierten Digitalfilter verwendet Linn jedoch eigene Upsampling-Programme, die in einem FPGA (Field Programmable Gate Array) von Xilinx laufen.

Stromaufwärts regiert ein kleiner Computer - sauber entkoppelt auf der rechten Platinenhälfte - der nach Maßgabe der hochpräzisen Wandler-Clock Datenpakete übers Netzwerk anfordert, überprüft, gegebenenfalls neu anfordert, puffert und korrigiert, dann decodiert und letztendlich der Audio-Seite als perfekten, gleichmäßigen Bit-Strom darbietet.

Übers Netzwerk können aber nicht nur Musikdaten, sondern auch Betriebssystem-Updates kommen - kostenlos und vom Besitzer problemlos einspielbar. Der DS ist lernfähig, und in Glasgow arbeitet ein kleines Heer von Ingenieuren kontinuierlich an seiner Verfeinerung. So ist etwa die Liste der unterstützten Dateiformate gewachsen: Mit FLAC, Apple Lossless und AIFF/WAV umfasst sie alle relevanten verlustfreien Formate, mit MP3 auch das wichtigste verlustbehaftete. In ein paar Wochen steht mit der Firmwarefamilie Cara (wie die bisherigen Versionen Auskerry und Bute nach einer schottischen Insel benannt) der bisher mächtigste Entwicklungsschub ins Haus: Cara bringt Unterstützung für AAC-Dateien, Zufalls- und Repeat-Wiedergabe sowie das lang erwartete Web-Interface zur Konfiguration der Player via Internetbrowser. Spannend ist ferner die "Jukebox"-Funktion, die es erlauben soll, vordefinierte Playlisten, Songs, Sender oder Alben direkt mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung abzurufen, wobei auch mehrstellige Zahlen erlaubt sind - das Potenzial geht hier also weit über die üblichen sechs oder zehn Favoritentasten hinaus.

Man könnte jetzt einwenden, dass andere Hersteller Dinge wie AAC oder Zufallswiedergabe längst haben. Wer gerne Featurelisten abhakt, sollte jedoch vorher Prioritäten setzen. Als Technik-Spielzeug waren die Linns nie gedacht. Und als audiophile, zukunftssichere Musikquellen waren sie vom ersten Tag an so perfekt gerüstet, dass es zumindest bis heute keine wirklich konkurrenzfähigen Gegenentwürfe gibt: Alle DS-Player unterstützen beispielsweise Auflösungen bis 24 Bit/192 Kilohertz, was ein klangliches Paralleluniversum etwa mit den höchstwertigen Studio-Master-Transfers öffnet, die jetzt schon von Naim, Chesky, Reference Recordings, 2L und Linn selbst angeboten werden. Unabhängig von der Auflösung laufen zudem alle Musikfiles perfekt "gapless", also unterbrechungsfrei: Ineinander übergehende Stücke oder Sätze, etwa auf Live-, Konzept- und Opernalben, verschmelzen auch via Netzwerk zu einer Einheit, exakt wie auf der Original-CD und ohne beim Trackwechsel auch nur eine Millisekunde auszusetzen. Auch schneller Vor- und Rücklauf für alle Formate - mit Anzeige der Restzeit - ist in Streaming-Kreisen bis heute eher eine Rarität.