Logitech Squeezebox Boom

Dass die Amerikaner im Dienste von Logitech eine Squeezebox nach der anderen auf den Markt bringen zum Beispiel. Es handelt sich bei den fleißigen Arbeitern um Freaks im besten Sinne; sie basteln mit so viel Liebe immer neue, feine Audio-Spielzeuge wie andere hingebungsvoll an betagten Röhren-Amps löten.

Weil sich zum Beispiel etliche Squeezebox-Kunden in den Foren eine All-In-One- Netzwerk-Lösung mit Boxen wünschten, schloss sich ein Entwicklerteam kurzerhand in die Labore ein. Und kam mit der Squeezebox Boom wieder heraus: einem kompakten Netzwerk-Client, komplett mit Wecker, Internetradio und Lautsprechern. Wie jede andere Squeezebox braucht die Boom als Server-Software das SqueezeCenter auf dem PC oder der NAS (sofern die Prozessorleistung der Netzwerk-Platte für das nicht ganz unbescheidene Programm ausreicht), stellt dann per WLAN oder Ethernet eine Verbindung her und spielt fröhlich alles, was die Festplatte hergibt. Außerdem werden zigtausend Radiodienste aus dem Web angeboten.

An alles gedacht

Das Design der Boom ist geradlinig, die Bedienung mit dem haptisch hervorragenden Drehregler kinderleicht. Es sind die kleinen Feinheiten, die den Player so besonders machen, wie der Lichtsensor, der automatisch die Helligkeit des Displays regelt - je dunkler die Umgebung, desto matter die Beleuchtung. Schließlich steht ein Radiowecker meistens in der Nähe des Bettes - und wer möchte schon im Dunkeln auf blendend helle Ziffern starren?

Auch im Inneren der Boom steckt einiges an Intelligenz. Zwei Tweeter und zwei Woofer, jeweils separat von eigenen Class-D-Amps befeuert, arbeiten im penibel entworfenen Gehäuse. Ein DSP kümmert sich um die richtige Aufteilung von Tief- und Mittelhochton pro Box - samt allen möglichen Equalizer-Einstellungen. Das Spiel dieses aktiven Zwei-wege-Systems kann sich hören lassen: tonal absolut sauber, mit klaren Höhen und mit einer für die Größe der Boom erstaunlichen Klangbühne - selbst bei höheren Pegeln.

Fazit:

Wieder ein Gerät von Logitech und Slim_Devices, wieder ein Volltreffer. Die Squeezebox Boom ist die ideale Zweitanlage im Schlaf- oder Kinderzimmer, wenn ohnehin ein Netzwerk im Haus für die Musikverköstigung sorgt.

Logitech Squeezebox Boom

