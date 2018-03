Netzwerkplayer Logitech Transporter Datenblatt

Eigentlich wurde der Transporter von SlimDevices entwickelt, nicht von Logitech. Aber da der deutsche Konzern vor rund einem Jahr den amerikanischen übernahm, läuft nun auch die High-End-Variante der bekannten Squeezebox unter der Logitech-Flagge. Dabei ist der Transporter schon länger ein Geheimtipp unter audiophilen Netzwerkern. Sein Name ist Programm: Er empfängt Daten, wandelt diese in analoge Signale und transportiert jene dann weiter zur HiFi-Anlage. Dazu ist er bestens ausgestattet: mit Cinch- und XLR-Ausgängen. Sogar per S/PDIF können die Daten digital weitergereicht werden, falls man den eingebauten DA-Wandlern nicht trauen sollte.

© H.Härle Der Transporter hat alle nötigen Anschlüsse für ein tolles HiFi-Erlebnis

Dazu besteht aber gar keine Veranlassung, denn der Transporter erfüllt seine Aufgaben außerordentlich erfolgreich. Im Hörtest überzeugte der Netzwerk-Player mit einer erstaunlich akkuraten und konturierten Spielfreude.Wer möchte, kann seine Qualitäten auch als externen D/A-Wandler nutzen. Netter Gag: die simulierten analogen VU-Meter (auch wenn sie nicht ganz korrekt arbeiten).Server-Lenkung

© Archiv Der SlimServer versorgt den Transporter mit Musik und den Nutzer sogar mit den Covers der gespeicherten Alben

Damit der Transporter aber auch an seine Ware kommt, braucht es einen Server. Die Software dazu stammt ebenfals von SlimDevices und nennt sich - richtig, SlimServer. Die per Web-Browser bedienbare Applikation durchforstet die Musikdatenbank auf dem PC, inklusive vorhandener iTunes-Bibliotheken, und findet auch die in den Metadaten zu den Songs gespeicherten Cover. Der SlimServer ist ausgesprochen bedienungsfreundlich und bietet jede Menge Möglichkeiten zum Spielen und Entdecken. Der Transporter kann direkt vom Rechner aus gesteuert werden oder - falls man eben gerade im Wohnzimmer die Musik genießen möchte - auch ganz einfach via Fernbedienung. Per Befehlsgeber lässt sich auch die digitale Anzeige des Transporters ändern.

Einziges Manko: Damit der Transporter auch von einer NAS-Platte Daten empfängt, müsste auf dieser Platte der SlimServer laufen. Dazu eignen sich aber nicht alle Produkte.

Logitech Transporter

Hersteller Logitech Preis 2000.00 € Wertung 110.0 Punkte Testverfahren 1.0

