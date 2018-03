Gut vier Jahre ist es her, dass AUDIO auf der Internationalen Funkausstellung einen kleinen, ja fast winzigen Stand besuchte. Dort präsentierte man stolz ein völlig neuartiges Streaming-Konzept, genannt Sonos. Die Redakteure waren auf Anhieb begeistert. Und sind es heute noch.

© Archiv

Die amerikanisch-höllandische Kooperation schafft es nämlich immer wieder, mit Verbesserungen zu überraschen. Das neue Bundle BU 150, bestehend aus dem ZonePlayer 90 (einzeln 350 Euro), dem ZonePlayer 120 (mit integriertem Verstärker, 500 Euro) und dem passenden Controller (400 Euro), ist äußerlich kaum vom Vorgänger-Paket BU 130 zu unterscheiden (Test in AUDIO 5/08).

Im Inneren jedoch hat Sonos seinen Playern einige neue Funktionen und vor allem ein schnelleres drahtloses Netzwerk verpasst, vergleichbar mit dem WLAN-Standard 802.11n, der theoretisch bis zu 250 Megabit pro Sekunde erzielt und praktisch einen Durchsatz von immerhin 76 MBit/s erreicht.

© Hersteller Der ZP 120 ist Player und Verstärker in einem

Allerdings arbeitet das Sonos-System nicht mit WLAN. Die Player bauen untereinander ein eigenes Drahtlos-Netzwerk auf, das umso größer und belastbarer wird, je mehr Zone-Player beteiligt sind.

Deshalb muss einer der Player (oder die optional erhältliche Sonus Bridge) auch per Ethernet-Kabel am lokalen Netzwerk hängen und die Verbindung zum Internet herstellen. Von dort versorgt er dann die anderen Clients per Luftbrücke mit Musik - von der Festplatte im PC, auf einer NAS, von einer im Sonos-Dienst gelisteten Webradio-Station, von Last.fm-Sendern oder von Dienstleistern wie Napster, die Musik im Abonnement anbieten.

© Hersteller Der ZP 90 klingt nochmal besser als der Vorgänger ZP 80

Als Netzwerk-Player sind die Sonos-Spieler geradezu genial. Die intuitive Bedienung sucht ihresgleichen, der Controller ist hervorragend und die Wiedergabe (besonders mit FLAC) an der AUDIO-Referenzanlage überzeugend - lebendig, dynamisch, tonal sauber. Zumal sich der ZP 90 per Digitalausgang noch durch einen externen D/A-Wandler aufpeppen lässt. Dank der neuen Bedienungsoption per iPod ist das Sonos-Konzept cooler denn je.

© Hersteller DIe Rückseite des ZP 120

Fazit

Wer das Sonos-System kennengelernt hat, möchte es nicht mehr missen. Auch im AUDIO-Forum wird fleißig darüber diskutiert. Die neuen Player sind absolut empfehlenswert - der ZP 90 ist noch besser als sein Vorgänger.

Mehr Infos zu dem Thema finden Sie hier!​

© Hersteller Der Sonus Controller

Sonos Bundle BU 150

Hersteller Sonos Preis 1000.00 € Wertung 100.0 Punkte Testverfahren 1.0

