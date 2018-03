NF-Kabel Atlas Cables Quadstar Datenblatt

Vom schottischen Kabel-Spezialisten Atlas stammt das Quadstar. Und wie der Name vermuten lässt, sind für die Hin- und Rückleitung jeweils zwei mit Polyethylen (PE) isolierte und in Baumwollfäden gebettete OFC-Kupferleitungen zuständig. Diesen Kern umwickeln eine Mylar-Folie und ein Kupfergeflecht. Dieses ist pro Kabel aber nur an einem Stecker angelötet. Somit übernimmt es keine Signalleitung, sondern leitet nur Störungen ab, die von außen kommen.

Bei den Hördurchgängen offenbarte es sich mit warmen Klangfarben, agierte aber nicht so detailreich wie etwa das stereoplay Highlight Eagle Condor Blue 2.1 ( Test 4/04). Da es jedoch einen satteren und tieferen Bass bot, schaffte es einen Punktegleichstand.

Atlas Cables Quadstar

Hersteller Atlas Cables Preis 150.00 € Wertung 6.0 Punkte Testverfahren 1.0

