NF-Kabel Eagle Cable Condor Blue MC 3.1

© Archiv Räumlich und antrittsstark, mit toller Hochton-Wiedergabe. Könnte ein wenig kontrollierter zur Sache gehen.

Das Condor Blue ist ein alter Bekannter und liegt mit knapp über 100 Euro am oberen Ende im Programm von Eagle Cable. Der Aufbau des türkisfarbenen Kabels besteht aus drei PE-isolierten Massivleitern und einer Alufolienabschirmung. Die Stecker sind äußerst robust und geben keinen Anlass zu Kritik. In den Hördurchgängen zeigte sich das Eagle als universell einsetzbar, klang es doch an den beiden Anlagen im Hörraum druckvoll und antrittsstark und kam vor allem an der fein klingenden Röhren-Anlage besonders gut zurecht.

In der Heimanlage wiederum spielte das MC 3.1 klar und direkt, bildete jedoch den Raum etwas kleiner ab und ließ bei Orchesteraufnahmen ein wenig die Impuls-Kontrolle teurerer Konkurrenten vermissen.

Hersteller Eagle Cable Preis 110.00 € Testverfahren 1.0

