NF-Kabel G&BL Rhodium Twin

Der italienische Hersteller G&BL, der ein umfangreiches Programm besitzt, ist hierzulande noch recht unbekannt. Für diesen Test orderten wir das Rhodium Twin, das sich auch unter der Nummer 5563 bestellen lässt. Es beeindruckte mit schicken Steckern, die eine harte Rhodium-Kontaktfläche aufweisen, sowie parallelsymmetrischem Aufbau mit vier Innenleitern und einseitig angeschlossenem Schirm.

Das Rhodium Twin fokussierte sehr stabil und zauberte Instrumente wie Stimmen sehr plastisch in den Hörraum. So zog es mit dem stereoplay Highlight Siltech MXT London gleich, das in puncto Abbildung zwar nicht ganz das Niveau des G&BL erreichte, dafür aber den feinnervigeren und strahlenderen Hochton bot.

G&BL Rhodium Twin (5563)

Hersteller G&BL Preis 200.00 € Wertung 8.0 Punkte Testverfahren 1.0

