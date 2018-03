NF-Kabel Goldkabel Intermezzo Master Edition Datenblatt

© Archiv An analytischen Anlagen bassstark und präzise; hier für Top-Noten gut. Passt nicht zu jeder Kombi und sollte unbedingt vorm Kauf angehört werden.

Nimmt man das Intermezzo in die Hand, wird schnell klar: Diese Strippe ist für High-Ender gebaut. Das dreifach geschirmte Kabel ist von einem Kunstgewebe umhüllt und besitzt äußerst massive Stecker. Die können das Kabel in vielen Anlagen aber aus dem Rennen werfen: Liegen die Cinch-Buchsen am Gerät zu nah beieinander, hat man Probleme, die Schraubstecker ordentlich anzubringen.

Im Klangtest zeigte das Goldkabel zwei Gesichter: An der Linto/Bryston-Anlage spielte es vorbildlich druckvoll und präzise. Doch insbesondere an der Röhrenanlage kam der Bass im Vergleich etwas zu fett und unpräzise, die Höhen verloren minimal an Glanz. Diesen unter Umständen exzellenten Verbinder sollte man vor dem Kauf daher unbedingt an der eigenen Anlage prüfen.

Goldkabel Intermezzo Master Edition

Hersteller Goldkabel Preis 300.00 € Testverfahren 1.0

