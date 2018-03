NF-Kabel Oehlbach XXL Black Connection Master Set Datenblatt

© Archiv Ausgewogener und neutraler Klang (ab und an zu zurückhaltend). Optisch nicht jedermanns Sache.

Das neue Oehlbach XXL Black Connection Master Set hält nichts von Understatement: Lederbezogene Stecker mit geschraubten, vergoldeten Inlays machen mächtig Eindruck, wobei sich die Lederoptik auch in der Isolierung des Kabels widerspiegelt.

Klanglich wird das neue Nobel-Kabel dem Anspruch des badischen Herstellers gerecht. So gab es an allen mit dem XXL Master Set verbundenen Anlagen kaum etwas auszusetzen. Stets klang es fein aufgelöst, räumlich und dynamisch; wenngleich an der Accuphase/KEF-Kette zuweilen ein bisschen zu zurückhaltend und nüchtern - vor allem im Vergleich zum Audioquest. An der Röhrenanlage jedoch lag das Oehlbach klar vorn. Die Kette spielte frei und fein - mit keinem anderen Kabel klang es luftiger.

Oehlbach XXL Black Connection Master Set

Hersteller Oehlbach Preis 380.00 € Testverfahren 1.0

