NF-Kabel Sommer Cable Excelsior Classique RCA4

© Archiv Räumlich und antrittsstark, mit toller Hochton-Wiedergabe. Könnte ein wenig kontrollierter zur Sache gehen.

Aus dem Profi-Bereich bekannt ist Sommer Cable. Nach dem Motto "Was für die Profis gut ist muss auch in der Heimanlage funktionieren" will man mit der neuen Excelsior-Serie nun auch den Home-HiFi- und HighEnd-Bereich aufmischen. Die Badener wählten einen Koaxial-Aufbau mit versilbertem Kupfer-Innenleiter, versilbertem Minus-Leiter-Geflecht plus Kupfergeflecht als zusätzlicher Schirmung. Die Stecker fallen recht groß und platzbeanspruchend aus.

Klanglich spielte das Excelsior an der Heimanlage mit Linn Linto und Bryston-Verstärker gefühlt etwas lauter, mit tiefer reichenden Bässen. Auch die Accuphase-KEF-Kette klang kräftiger und bildete die Bühne etwas breiter ab als etwa mit den günstigeren Kabeln.

