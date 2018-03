© NFON NFON

Aus dem NFON-Sortiment haben wir die Centrex-Lösung "NFON TK-Anlage" in Verbindung mit dem SDSL-Anschluss "Nconnect 6000" (5,7 Mbit/s in beiden Richtungen) getestet. Nach Bedarf bietet NFON auch schnellere Leitungstypen an. Und der schier endlose Funktionsumfang der Cloud-TK-Anlage stellt alle anderen von uns getesteten Kandidaten in den Schatten: So führt NFON auf seiner Website mehr als 160 Telefonanlagenfunktionen auf - darunter die Integration von Mobilfunknebenstellen ("Fixed Mobile Convergence"), die NFON in Zusammenarbeit mit O2 realisiert, oder die Anbindung an Microsofts Kommunikationssuite Lync.

Umfangreiche Callcenter-Merkmale wie Monitoring und Sprachaufzeichnung, Projektkennziffern und Kostenstellen, verschlüsselte Telefonate (sofern von der Hardware unterstützt) sowie individuelle Wartemusik sind ebenso Bestandteile des Pakets wie Funktionen, mit denen sich sogenannte IVR-Systeme (Interactive Voice Response) realisieren lassen. Und mit der von NFON seit Kurzem angebotenen "Ncloudbox" lassen sich auch ältere Systemtelefone anderer Anbieter komfortabel an den SIP-Anschlüssen aus München betreiben.

© NFON Leichte Schwächen beim Faxen: Eine Fehlerrate von etwa 10 Prozent sowie zum Teil recht lange Fax-Übertragungen sind die einzigen Probleme, die NFON im Test hatte.

Insgesamt gute Messergebnisse

Seine Messwerte befördern NFON auf den zweiten Platz. Sprachqualität und Zuverlässigkeit überzeugen, lediglich bei Faxübertragungen fällt die Fehlerrate mit knapp 10 Prozent relativ hoch aus - wenngleich sich der Anbieter auch in dieser Disziplin im Vergleich zum Test des Jahres 2013 deutlich verbessert hat.

Fazit

Die Messwerte attestieren NFON hohe Netzqualität, auch wenn die Faxübertragungen noch besser sein könnten. In Verbindung mit dem riesigen Funktionsumfang ihrer Centrex-Anlage liefern die Münchener ein überzeugendes Angebot.

