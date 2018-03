Nike+ Fuelband Se im Test

Es blinkt vor lauter Freude: So deutlich wie das Nike+ Fuelband SE bringt kein zweiter Tracker seinen Sportanspruch zur Geltung.

© Nike Nike+ Fuelband SE

It's Showtime: Das Nike+ Fuelband SE soll sportlicher und moderner sein als seine Konkurrenten. Leuchtfarben und ein Dot-Matrix-Display, das sich der Umgebungshelligkeit anpasst, stehen dafür Pate. Das Ding ist cool, keine Frage. Aber leider immer nur für Momente, da eine Dauerbeleuchtung den integrierten Akku zu schnell leersaugen würde.

In seinen wachen Momenten ist das Fuelband der beste Motivator im Testfeld: Seitliche Lichter informieren über den Trainingsstand in der App (zum Testzeitpunkt leider nur für iPhone 4s und höher), und auf dem Gerät heißt die offizielle Fitnesswährung "Nikefuel". Badges für Fortschritte gibt es auch zuhauf.

© connect Die App von Nike+ unterstützt den Sportler mit Lob und Anfeuerung.

Intelligent löst Nike die Auflademöglichkeit über einen integrierten USB-Stecker, der sich als Bindeglied des Armbands tarnt und deshalb immer dabei ist.

Nike+ Fuelband Se: Testwertung

Band (Qualität/Komfort): 15 Punkte

Display/Infos: 38 Punkte

Akku (Laufzeit/Tausch): 35 Punkte

Funktionsumfang/Genauigkeit: 150 Punkte

Übersichtlichkeit: 5 Punkte

Individualisierung: 28 Punkte

Systemanforderungen: 5 Punkte

Synchronisieren: 10 Punkte

Funktionsumfang: 90 Punkte

Zudem bietet das Fuelband SE auch die Möglichkeit, Trainingseinheiten direkt am Band zu starten und so seine Leistung noch gezielter zu kontrollieren. Angaben zur hochgerechneten Strecke verkneift sich Nike leider. Will der US-Gigant seine GPS-basierten Produkte schützen?

Noch nicht überzeugt? Wir haben 12 Fitness-Armbänder und -Tracker getestet und verglichen.

Fitness-App: Nike+ Running im Test

Die wichtigsten Eigenschaften:

hochwertig verarbeitet

relativ starres Band in drei Größen erhältlich

auf Knopfdruck ablesbares, selbstdimmendes Display

Daten ohne Smartphone-Anbindung abrufbar

Anzeige von Schritten, Uhrzeit, "Fuel" (Aktivität), Stoppuhr für Training

modern gestaltete App

Pairing/Laden komfortabel über USB

kompatibel mit iOS und PC

