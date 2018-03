Bose Quiet Comfort 2 im Test Datenblatt

© Archiv Bose Quiet Comfort 2

Pro Tragekomfort

Tragekomfort Regelbare Eingangsempfindlichkeit Contra

Anzeige

Der Bose Quiet Comfort 2 lässt sich sehr angenehm tragen, denn er ist recht leicht, man hat einen maßvollen Anpressdruck gewählt, und die Polster sind sehr hautfreundlich und weich.

Sinnvoll ist zudem, dass sich seine Eingangsempfindlichkeit in zwei Stufen einstellen lässt. Die Unterdrückung der Umgebungsgeräusche ist zwar nicht ganz so stark wie beim Philips SHN 9500, dafür gleichmäßiger und reicht bis in den Subbass hinein. So war er sogar dem AKG 271 Studio (7/04) überlegen, da er noch lockerer spielte.

Bose Home HiFi Quiet Comfort 2

Hersteller Bose Home HiFi Preis 300.00 € Wertung 43.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Bose Quiet Comfort 3 im Test Wir haben den Kopfhörer Bose Quiet Comfort 3 im Test. Das Noise Cancelling verdient die Note "gut".

Testbericht Noise-Cancelling-Kopfhörer Bose Quiet Comfort 15 Sobald das Gaede Trio Bachs "Aria" anstimmte, wiegte man sich mit dem Bose Quiet Comfort 15 (350 Euro) träumerisch im Stuhl. Noise-Cancelling-Kopfhörer Bose QC20 / QC20i im Test Beim Reisen die Welt um sich komplett vergessen: Der Quiet Comfort 20 ist der kleinste und effektivste Noise-Cancelling-Hörer von Bose.

Kopfhörer Bose QC 20i im Test Mit Noise-Cancelling und aktiver Entzerrung bietet der Bose QC 20i Top-Features. Wie klingt der In-Ear-Kopfhörer im Test? Testbericht Bose QuietComfort 25 im Test Der Bose QuietComfort 25 soll dank optimierter Noise-Cancelling-Elektronik und robusterer Mechanik seinen Vorgänger, den legendären QC15, in jeder…