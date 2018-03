© Connect Nokia 1800

Das ist ein Wort: 34 Euro will Nokia für sein 1800, im freien Handel gibt's das Einfachhandy nochmals um ein paar Euro günstiger. Bei so einem Preis macht man selbst im Falle eines Fehlkaufs nicht viel kaputt. Und ein Gerät mit magerer Ausstattung kann ja nicht so schwer zu bedienen sein. An der These ist etwas dran, doch auch ein einfaches Handy kann Tücken haben.

Kleine Tasten, kleines Display

Beim 1800 steht vor allem das kompakte Gehäuse einer einfachen Handhabung im Weg. Für Tastatur und Display steht wenig Platz zur Verfügung. Die Tasten sind obendrein nicht spürbar voneinander getrennt, das gilt insbesondere für die Kombination aus Telefontasten und Softkeys unterm Display, die je nach Menüpunkt ihre Funktion ändern. Auch auf der Anzeige geht's eng zu. Das farbige Display aus 128 x 160 Pixeln zeigt teils sehr kleine Schriften, für eine bessere Lesbarkeit empfiehlt es sich, in den Einstellungen einen einfarbigen Hintergrund zu wählen.

Nokia scheint zwar durchaus auf eine große Darstellung von Schriften Wert zu legen, ganz konsequent ist das aber nicht gelöst. Beispiel Hauptmenü: Hier sind die neun Einträge auf einen Blick sichtbar mit Icons dargestellt. Wem die Bedeutung der Icons nicht ganz klar ist, der findet links oben im Display die Erklärung. Die fällt allerdings sehr klein aus und ist obendrein teils sehr weit vom markierten Icon entfernt. Immerhin gibt es hier eine einfache Lösung: Das Menü lässt sich auf Listendarstellung umstellen, dann sind die größten Probleme gelöst. Erfahrene Handynutzer haben mit dem 1800 keine Probleme und im Einstellungsmenü lässt sich die Bedienung durchaus optimieren, doch der Handyneuling muss sich dort erst mal zurechtfinden.

Für Einsteiger nicht optimal

Im Labor zeigt sich dann die Erfahrung von Nokia. Das 1800 bietet eine sehr gute Ausdauer und überragenden Klang. Allerdings gibt es Handys, die lauter tönen können. Wer schon etwas schlechter hört, dem könnte das Handy zu leise sein. Der Empfang ist in Ordnung. Den besonderen Anforderungen älterer Mobilfunkeinsteiger, die ihr Handy nutzen und nicht optimieren wollen, wird das Nokia also nicht gerecht. Wer's vor allem günstig haben will, sollte auch mit kleinen Tasten und teilweise kleiner Schrift zurechtkommen. Ansonsten kann das eigentlich günstige Gerät in der Folge jede Menge Nerven kosten.

