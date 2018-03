Nokia 2630 Datenblatt

© Archiv Nokia 2630

Mit dem 2630 hat Nokia ein richtig schickes Basic-Handy im Sortiment. Das elf Millimeter flache Dualband-Modell steckt in einem schwarzsilbernen Dress und liegt trotz seines geringen Gewichts von lediglich 68 Gramm gut in der Hand. Die Verarbeitung ist solide, bis auf das etwas druckempfindliche Display können die Tester dem 2630 in diesem Punkt nichts vorwerfen. Weiteres Plus: Trotz der etwas geringen Display-Auflösung von 128 x 160 Pixel wirken die Menüpunkte keineswegs grob - hier hat Nokia bei der Anpassung von Schriften und Icons ganze Arbeit geleistet. Die Bedienung des Serie-40-Modells gelingt weitgehend intuitiv, sodass man sich das Studium der Bedienungsanleitung sparen kann.

Anzeige

© Archiv Mit dem E-Mail-Assistenten lässt sich das Postfach ganz einfach einrichten.

Bei der Ausstattung feiert Nokia der Preisklasse angemessen keine Rekorde. So fehlt dem 2630 ein Musicplayer und die integrierte Knipse beherrscht lediglich VGA-Auflösung (0,3 Megapixel). Dafür hat das Handy ein UKW-Radio an Bord und bringt auch gleich ein Stereo-Headset für den 2,5-mm-Klinkenanschluss mit. Den Trend zur mobilen Mail macht es ebenfalls mit, wobei sich der hervorragende Assistent ein dickes Lob verdient: Hier genügt es, seine E-Mail-Adresse einzugeben - den Rest erledigt das 2630. So gehören umständliche Eingaben von Server-Adressen der Vergangenheit an. Einziger Knackpunkt bei der E-Mail-Abfrage: Die Datenverbindung muss vom User über einen Menüpunkt manuell getrennt werden. Drei Spiele, die guten Organizerfunktionen und ein HTML-Browser schließen die Featureliste ab.

Im Labor machte das 2630 vor allem durch seine guten Standby-Zeiten von bis zu 16 Tagen auf sich aufmerksam. Auch die Gesprächszeit liegt mit bis zu fünf Stunden im E-Netz auf gutem Niveau; beim Scrollen schluckt das Dispay allerdings viel Strom, was ein besseres Ergebnis verhindert. Auch bei der Akustik sowie der Sende- und Empfangsqualität lieferte das 2630 keine Glanzleistung ab.

Nokia 2630

Hersteller Nokia Preis 62.00 € Wertung 351.0 Punkte Testverfahren 0.9

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Nokia X2 Das Nokia X2 bietet von allem etwas und outet sich als kleiner Allrounder. Dennoch empfiehlt es sich primär als Einsteiger- oder Zweithandy.

Testbericht Nokia X3-02 Touch and Type im Praxistest Touch and Type nennt Nokia das Bedienkonzept, bei dem einfache Handys mit einem Touchscreen ausgestattet werden. Das Nokia X3-02 ist eines der ersten… Testbericht Nokia X3-02 Touch and Type 71,2% Kleines Handy, große Tasten, großes Display: Das X3-02 erfüllt dank neuem Bedienkonzept alle diese Anforderungen.

Testbericht Nokia C3-01 Touch and Type Nokia hat ein originelles Bedienkonzept entwickelt, das Handys sinnvoll um einen Touchscreen ergänzt. Das C3-01 ist das zweite Touch-and-Type-Modell. Testbericht Nokia C3-01 Touch and Type im Test 74,0% Nokia hat ein originelles Bedienkonzept entwickelt, das Handys sinnvoll um einen Touchscreen ergänzt.