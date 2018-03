Nokia 2700 classic im Test Datenblatt

© Archiv Nokia 2700 classic

Auf den ersten Blick könnte man meinen, das Nokia 2700 classic sei im falschen Testfeld gelandet: Das knarzfreie Gehäuse macht mit seiner klassischen Schwarz-Silber-Kombi einen edlen Eindruck; die tadellose Verarbeitung erinnert an hochwertige Business-Modelle. Auch der zweite Blick entlarvt das Nokia keineswegs als Pfennigfuchser: Das Quad-Band-Handy ist sogar mit dem speziell für das GSM-Netz entwickelten Datenbeschleuniger EDGE ausgestattet, ermöglicht dank E-Mail-Verwaltung das Abrufen und Versenden elektronischer Post von unterwegs und gliedert das Hauptmenü in elf übersichtliche Kategorien, die sich dank eindeutiger Icons und Beschriftungen erfreulich intuitiv bedienen lassen.

Dass das Nokia in diesem Testfeld antritt, liegt natürlich am Preis: Gerade mal 95 Euro möchten die Finnen für das Nokia 2700 classic haben - angesichts des Gebotenen ein echtes Schnäppchen. Neben dem internen 18-MB-Speicher findet sich an der Seite ein MicroSD-Speicherkarten-Slot; für die bequeme Kommunikation mit dem Desktop-PC eignet sich neben der Bluetooth-Schnittstelle auch der Micro-USB-Anschluss an der Oberseite des Mobiltelefons. Apropos Bluetooth: Dank Headset- und Phone-Book-Access-Profil macht das Nokia 2700 classic auch in Kombination mit einer Freisprecheinrichtung im Auto eine gute Figur. Musikalische Töne schlägt es dank A2D-Profil und 3,5 Millimeter Klinkenbuchse an, wobei die mitgelieferten Kopfhörer aufgrund mäßiger Klangqualität relativ schnell wieder in der Verpackung verschwinden dürften.

Mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln ist die 2-Zoll-Anzeige des Handys angenehm zu lesen und im Vergleich zu den beiden Konkurrenten im Testfeld top. Kleiner Wermutstropfen: Bei höherem Druck auf den Screen zeigt sich schnell ein Moire. Auch für seine Tastatur muss sich das Nokia Kritik gefallen lassen. Zwar ist der Druckpunkt deutlich definiert, die plan eingelassenen Tasten lassen sich aber nur bedienen, wenn man auch draufschaut. Die integrierte 2-Megapixel-Kamera schießt anständige Schnappschüsse, jedoch ohne Fotolicht oder Blitz.

Leichte Schwächen offenbarten sich dann schließlich auch im Testlabor: Die typische Ausdauer ist mit guten fünf Stunden für den Alltag etwas knapp bemessen; auch die Sendeleistung könnte etwas stärker sein. Dennoch überzeugt das Nokia 2700 classic im Gesamtpaket und fährt dank anständiger Ausstattung und guter Handhabung verdientermaßen den Testsieg ein.

Nokia 2700 Classic

Hersteller Nokia Preis 79.00 € Wertung 323.0 Punkte Testverfahren 1.0

