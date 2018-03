Nokia 2720 fold Datenblatt

Folgerichtig fällt der Musicplayer spärlich aus und lässt neben einem Equalizer auch Wiedergabelisten vermissen. Der mitgelieferte Stereo-Kopfhörer mit 2,5-mm-Klinkenstecker klingt in den Höhen etwas schwach und dient dem RDS-fähigen UKW-Radio als Empfangsantenne.

Auf der Habenseite stehen zudem klassische Organizerfunktionen wie Kalender, To-do-Listen und die Sprachmemofunktion. Wer sich unterwegs die Zeit vertreiben möchte, kann sich an einem der vier vorinstallierten Spiele, beispielsweise Sudoku, versuchen. Mit Webbrowser und E-Mail-Client versucht sich das Nokia 2720 fold auch im Internet-Umfeld, was aufgrund des zu kleinen Displays jedoch nicht überzeugt. Das Klapp-Handy funkt in den GSM-Bändern 900 sowie 1800 und übermittelt Daten zügig via EDGE. Über den Funkstandard Bluetooth kommuniziert es auch ohne Kabelsalat mit Computern, Headsets und anderen Mobiltelefonen.

Mit seinem glänzenden Kunststoffgehäuse wirkt das Klappmodell durchaus elegant, aber nicht hochwertig. Die Display-Komponente hat im geschlossenen Zustand ordentlich Spiel und wackelt seitlich, während sich beim Aufklappen alles einpasst und das Nokia 2720 fold gut ausbalanciert in der Hand liegt. Das Innendisplay fällt mit gerade einmal 1,8-Zoll-Bildschirmdiagonale recht dürftig aus, wohingegen das monochrome und mit ebenfalls 128 x 160 Pixeln aufgelöste Außendisplay als Statusanzeige überzeugen kann.

Beim Bedienen der Zifferntastatur kommen gemischte Gefühle auf: Zwar sind die Tasten schön groß und breit, der Druckpunkt ist sauber definiert und die dezente Beleuchtung garantiert auch im Dunklen Treffsicherheit. Die Kehrseite der Medaille: Da die einzelnen Drücker plan im Gehäuse liegen, ist blindes Tippen nicht ohne etwas Übung möglich.

Ein ordentliches Bild gab das Nokia schließlich im Messlabor ab: Bei den Akustikmessungen hat sich das Nokia 2720 fold zwar nicht mit Ruhm bekleckert. Die Sende- und Empfangsqualitäten schlagen dagegen positiv zu Buche und auch die Ausdauer stimmt: Im Standby-Betrieb hält der Akku das Handy satte 19 Tage auf Empfang.

