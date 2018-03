Nokia 3230 Datenblatt

Das 3220 ist ein günstiges Smartphone, das die Serie-60-Plattform von Nokia benutzt. Normalerweise sind solche Geräte teurer, doch der Handy-Marktführer aus Finnland will mit dem Preisbrecher gezielt den Massenmarkt ansprechen. Bleibt die Frage, ob der Käufer Abstriche gegenüber anderen Serie-60-Geräten wie dem Nokia 6630 oder dem 6680 machen muss. Er muss, allerdings keine allzu gravierenden: Der Speicher ist mit sechs Megabyte internem Speicher und einer mitgelieferten RS-MMC-Card von 32 MB kleiner als üblich. Doch das Problem lässt sich durch Zukauf einer größeren Wechselkarte schnell lösen. Außerdem fehlt eine Software zum Anzeigen von Office-Dokumenten und eine CD mit der PC-Suite - beides kann man sich im Web besorgen.

Dezente Spaßmaßnahmen

Weitere Unterschiede zum UMTS-Modell 6680: Das Display unterstützt nur 65536 Farben, bietet aber mit 176 x 220 Pixel die gleiche Auflösung, so dass sich die Sparmaßnahme kaum bemerkbar macht. Wichtiger für potenzielle Käufer, die gerne MP3s mit dem Handy hören: Musikdateien werden nur in Mono abgespielt. Außerdem läuft das 3230 im Gegensatz zu 6630 und 6680 noch mit dem älteren Betriebssystem Symbian 7.0. Gespart wurde auch an der Verarbeitungsqualität. Zwar ist das 3230 mit 118 Gramm Gewicht eines der leichteren Symbian-Handys von Nokia, doch dafür haben die Finnen auch viel Plastik verbaut. Und die oberste Tastatur-Reihe wirkt nicht gerade wie für die Ewigkeit konstruiert.

Nokia 3230

