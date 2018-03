Nokia 3710 fold Datenblatt

Das Gehäuse ist tadellos verarbeitet, das Handy ist rundum gummiert und wartet auf der Frontseite mit einem monochromen Außendisplay als Statusanzeige für Uhrzeit und verpasste Anrufe oder Nachrichten auf. Weiterhin ist das Gehäuse sehr stabil; beide Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und wackeln weder im geschlossenen noch im aufgeklappten Zustand. Einziger Kritikpunkt: Bei unserem Testgerät ließ sich die Akkuabdeckung nur schwer aus den Einschüben hebeln.

Sehr gut zu gefallen weiß wiederum die Zifferntastatur: Zwar ist der Druckpunkt der einzelnen Tasten etwas schwammig. Doch dafür hat Nokia seinem Klapper ordentlich große Drücker verpasst, mit denen sich Nachrichten und Telefonnummern bequem tippen lassen. Das Display ist mit 240 x 320 Pixeln aufgelöst und stellt mit über 16 Millionen Farben die Inhalte ausreichend scharf und kontrastreich dar. Dass die Bildschirmabdeckung schon auf mittelstarken Druck mit Moires reagiert, ist lästig, führt aber zu keinem echten Schaden. In der rechten Ecke unterhalb des Screens befindet sich eine kleine Kamera für Videotelefonie.

Weitere Argumente für eine Kaufentscheidung liefert Nokias bewährte S40-Benutzeroberfläche: Der Homescreen ist individuell gestaltbar und zeigt neben Datum und Uhrzeit auch die anstehenden Termine. In den Display-Einstellungen lässt sich außerdem eine Schnellzugriffsleiste direkt auf den Startbildschirm platzieren, was dem Nutzer einen komfortableren Zugriff etwa auf Opera-Webbrowser, Ovi-Store und E-Mail-Client bietet. Letzterer lädt sich die Kontoeinstellungen gängiger Anbieter selbstständig aus dem Internet und verwaltet mehrere Accounts in einer gemeinsamen Darstellung. Sehr übersichtlich ist das Ganze aufgrund des relativ kleinen Bildschirms nicht, weshalb auch Ausflüge ins Internet eher wenig Spaß machen.

Ausstattungsseitig ist mit UMTS, A-GPS, EDGE und einem Equalizer für den Musicplayer einiges geboten, allerdings schränkt die 2,5-mm-Klinkenbuchse die Auswahl an passenden Kopfhörern ein.

Die Nachrichten aus dem Messlabor sind in der Summe gut: Während der etwas schwache Akku Punkte kostet, macht der Klapper mit einer sauberen Akustik und beachtlichen Sende- und Empfangswerten eine gute Figur.

Preis 169.00 € Wertung 346.0 Punkte

