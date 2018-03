Nokia 5220 XpressMusic Datenblatt

Wie es sich für ein Exemplar dieser Serie gehört, kommt auch das 169 Euro günstige 5220 mit separaten Tasten für den Musicplayer an der Seite, einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse am Gerät und einer 512 MB großen MicroSD-Speicherkarte für den Wechselspeicherslot aus dem Karton. So ist zumindest für eine kleine Musiksammlung genügend Platz vorhanden.

Das attraktiv gestaltete Candybar-Modell verdient sich zudem ein dickes Lob für die gut bedienbare Tastatur: Die Zifferntasten sind ausreichend voneinander abgesetzt und bieten klar definierte Druckpunkte. Auch die Bedienung gelingt dank der bekannt einfachen Serie-40-Oberfläche ohne größere Fallstricke.

Wie bereits in der Vergangenheit öfter bei Nokia-Handys bemängelt, liegt auch dem 5220 nur ein schlecht klingendes Stereo-Headset bei, das schleunigst durch einen guten Nachrüstlauscher ersetzt werden sollte. Erst dann kann das 5220 seine maximale Soundperformance ausspielen, die sich mit tiefen Bässen und einem neutralen Mittel-/Hochtonbereich hören lassen kann.

Features: Nokia in Geberlaune

Auch bei der restlichen Ausstattung zeigt sich Nokia in Geberlaune und spendierte dem 5220 reichlich Features: Neben einem Triband-Funkteil hat der Newcomer die Serie-40-Variante an Bord. Allerdings muss man für den Navigationseinsatz noch einen Bluetooth-GPS-Empfänger zusätzlich kaufen.

Auch im Labor der verlagseigenen Testfactory hinterließ das 5220 einen überzeugenden Eindruck: Hier sind die knapp 16 Tage Standby- und die bis zu sechs Stunden Gesprächszeit ebenso hervorzuheben wie der gut verständliche Klang beim Telefonieren. Der Empfang könnte allerdings besser sein.

Fazit: Das Nokia 5220 XpressMusic kann nicht nur als Musikus auftrumpfen, es leistet sich auch sonst keine echte Schwäche - und zieht mit Glanz und Gloria in die Top Ten der connect-Bestenliste ein.

