Selten bringt ein Handy den Tester an körperliche Grenzen. Lediglich die Feinmotorik der Finger und die Nerven werden in der Regel strapaziert. Das Nokia 5500 jedoch will ein Begleiter beim Sport sein; ein Trainingspartner, der mit dem Läufer oder Radfahrer durch dick und dünn geht. Das sieht man dem 5500 bereits am Outfit an: Die Tastatur steckt unter einer gummierten Oberfläche, den Akkudeckel hält eine Metalverriegelung und die Anschlüsse sitzen unter einer schützenden Abdeckung.

Musik als Schrittmacher

Natürlich hat das Nokia 5500 einen Musicplayer an Bord - um die Motivation des Sportlers zu steigern, oder auch nur um sein Keuchen zu übertönen. Audiodateien gelangen dank beiliegendem Datenkabel und der Nokia PC-Suite problemlos auf das Handy. Der Player erfreut mit 5-Band-Klangregelung und Zufallswiedergabe, unterstützt Playlisten und klingt über das mitgelieferte Headset ausgewogen, wenn auch nicht sonderlich brillant. Wer genug von den Konserven hat, kann alternativ das Radio anwerfen.

Eingebauter Fitness-Test

Ist die Musik installiert, wird's ernst. Zunächst will das Handy persönliche Daten wie Größe, Gewicht und Alter wissen, bevor es zum Leistungstest bittet. Für den Radtest ist ein Messgerät erforderlich. Wir entscheiden uns also für den Cooper-Test. Die Aufgabe: Zwölf Minuten so schnell wie möglich laufen. Über die zurückgelegte Strecke wird dann der Leistungsstand ermittelt. Das Prinzip: Im Nokia 5500 arbeitet ein Schrittmesser, der im Test zuverlässig zählte. Dazu wird das Handy mit einer beiliegenden Klammer am Hosenbund fest gemacht. So kann das 5500 nicht nur beim Joggen oder Walken, sondern auch beim Steppen und Radfahren die Bewegungsroutinen zählen. Der Tester entschied sich fürs Walken, um den Cooper-Test überhaupt durchzustehen, wobei das Handy jeden Schritt mit 90 Zentimeter Distanz gleichsetzte; für größere Genauigkeit empfiehlt es sich, die zurückgelegte Strecke selbst zu ermitteln. Das bescheidene Ergebnis (1,4 Kilometer) speicherte das Handy im Kalender - sodass sich künftige Trainingsfortschritte bequem überwachen lassen.

