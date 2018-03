Nokia 5610 Xpress Music Datenblatt

© Archiv Nokia 5610 Xpress Music

Der UMTS-Slider kommt in einem trendigen Outfit daher und verfügt als Serie-40-Vertreter über die gewohnt einfache Bedienoberfläche. An der Verarbeitung gibt es bis auf das druckempfindliche, aber kontraststarke Display wenig auszusetzen. Auffälligstes Merkmal: Auf der Gerätefront ist ein Schieberegler unterhalb des Displays angeordnet, mit dem der User zwischen Musicplayer, UKW-Radio und Hauptanzeige hin und her wechseln kann. Eine Skip-Funktion über diesen Schieber, etwa bei der Wiedergabe von Musik, ist allerdings nicht möglich.

Ausstattungsseitig trumpft das 5610 mit Videotelefonie, EDGE, Bluetooth, einem E-Mail-Client und einem HTML-Browser auf - HSDPA fehlt allerdings. Dazu gesellen sich die bei Nokia üblichen Komfortfeatures, wie Sprachsteuerung und zeitgesteuerte Profile. In puncto Multimedia-Ausstattung fährt das 5610 ebenfalls das volle Programm. So fängt das Quadband-Modell Motive mit einer 3,2-Megapixel-Kamera ein und setzt sie mit einem Doppelblitz und Autofokus ins rechte Licht. Die Videoaufzeichnung bietet VGA-Auflösung, 3-D-Spiele sorgen für kurzweilige Unterhaltung.

Top-Soundperformance und reichlich Ausdauer

© Archiv Einzig der minimale Bassabfall stört den ansonsten ausgewogenen Verlauf.

Als Musikspezialist beherrscht das Nokia alle wichtigen Datenformate samt aktueller DRMs und speichert Songs auf der mitgelieferten 1 GB großen MicroSD-Speicherkarte. Titellisten lassen sich ebenso einfach erstellen wie eigene Klangkurven mit dem 5-Band-Equalizer. Akustisch liegt das 5610 mit seiner ausgewogenen Wiedergabe knapp vor dem W910i, allerdings nicht mit dem blechern und bassschwach tönenden Original-Headset, das über ein Adapterkabel direkt an der 2,5-mm-Klinkenbuchse am Handy andockt. Dank des Adapters können Audiophile aber auch Nachrüstkopfhörer mit 3,5-mm-Klinkenstecker an das 5610 anschließen.

Im Labor überzeugte das Nokia mit einer Standby-Zeit von bis zu zwölf Tagen, über fünf Stunden Gesprächszeit, einer guten Sende- und Empfangsqualität sowie gutem Klang bei Telefonaten. Im UMTS-Betrieb muss man allerdings in allen genannten Kategorien teils deutliche Abstriche machen - oder UMTS ausschalten.

Nokia 5610 XpressMusic

Hersteller Nokia Preis 195.00 € Wertung 413.0 Punkte Testverfahren 0.9

